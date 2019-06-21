Правительство планирует запретить травмировать животных в цирках

МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. Дрессировщикам планируют запретить во время тренировок использовать вспомогательные средства, которые могут вызвать травмы, боль или страдания животного, а также заставлять их превышать естественные способности или силу, при этом максимальная продолжительность дрессировки животного в сутки не должна превышать пяти часов, следует из проекта постановления правительства.

В конце 2018 года был принят закон "Об ответственном отношении к животным". Теперь в правительстве готовят подзаконные акты, которые внесут разъяснения в порядок применения основного закона, в частности требования к использованию животных в культурно-зрелищных целях и их содержанию. Предполагается, что постановление вступит в силу с 1 января 2020 года.

"При обучении (дрессировке) животное не должно дрессироваться таким образом, чтобы это причинило вред его здоровью и благополучию, вызывало состояние стресса. Обучение (дрессировка) с дрессировщиком (тренером) для избежания развития стресса у животных должно быть не более 5 часов в сутки. Допускается использование только методов положительного подкрепления (применение поощрения, но не наказания). Недопустимо заставлять животное превышать его естественные способности или силу, а также использовать вспомогательные средства, которые могут вызвать травмы, боль или страдания животного", - говорится в документе, копия которого имеется в распоряжении РИА Новости.

Отдельно указывается, что применение лекарственных препаратов и иных веществ, ухудшающих либо улучшающих состояние здоровья животных, в целях повышения эффективности их использования в культурно-зрелищных целях будет запрещено.