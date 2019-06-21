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РИА Новости
Прямая линия с Владимиром Путиным

Блогер Сардаров пообещал назвать блюдо в своем кафе "Шаурмой для Путина"

Вчера, 03:28
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© РИА Новости / Алексей НикольскийПрезидент РФ Владимир Путин отвечает на вопросы россиян во время ежегодной прямой линии. 20 июня 2019
Президент РФ Владимир Путин отвечает на вопросы россиян во время ежегодной прямой линии. 20 июня 2019
© РИА Новости / Алексей Никольский
Президент РФ Владимир Путин отвечает на вопросы россиян во время ежегодной прямой линии. 20 июня 2019
МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. Популярный блогер Амиран Сардаров, рекламировавший шаурму во время прямой линии президента Владимира Путина, назовет одно из блюд в своем кафе "Шаурмой для Путина".
"Это второй кейс после "Вятского кваса". Самая дорогая рекламная интеграция в мире. Назову обязательно "Шаурма для Путина", - сообщил РИА Новости блогер Сардаров.
В четверг Сардаров в своем видеообращении задал президенту вопрос, касающийся закона об устойчивом рунете, а затем начал рекламировать свою шаурму.
Президент РФ Владимир Путин поблагодарил блогера за предложение попробовать шаурму и похвалил за то, что тот во время своего видеообращения не упустил возможности прорекламировать свой товар.
Амиран Сардаров является автором блога на Youtube "Дневник хача", у которого к настоящему моменту более четырех миллионов подписчиков.
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Прямая линия с Владимиром ПутинымВладимир ПутинРоссияОбщество
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