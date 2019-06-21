Минприроды предложило ежегодно сокращать потребление пластика на 10-20%

МОСКВА, 21 июн — РИА Новости. Минприроды предлагает сокращать потребление пластика в России на 10-20% ежегодно, сообщил РИА Новости министр природных ресурсов и экологии Дмитрий Кобылкин.
В начале мая Кобылкин сообщил РИА Новости, что Минприроды готовится ввести запрет на продажу одноразовой посуды из пластика. Глава Минпромторга России Денис Мантуров, комментируя журналистам инициативу, заявил, что в вопросе возможного запрета пластиковой посуды начинать надо с пластиковых пакетов — в любом случае, по его мнению, сразу избавиться от пластика не получится, это будет происходить постепенно.
"Мы пока обсуждаем тему публично. Но наш посыл, что нужно очень аккуратно (к этому. — Прим. ред.) относиться, потому что за любой пластиковой посудой стоят рабочие места, производства и так далее. Чтобы не навредить этому всему сразу резко, хочется эволюционно это делать: по 10-20% в год (сокращать. — Прим. ред.). К этому нужно двигаться, потому что пластик — одна из основных проблем", — сказал Кобылкин.
Он добавил, что данный вопрос планируется обсуждать с Общественной палатой и экспертным сообществом.
"Есть разные варианты по тому, чтобы сделать пластик разлагаемым с добавлением крахмала, есть технологии химические, которые позволяют делать пластик, который разлагается не за 200 лет, а за короткий промежуток времени", — добавил министр.
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