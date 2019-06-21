Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-06-21T03:23Z
https://ria.ru/20190621/1555767269.html
https://cdn25.img.ria.ru/images/155532/78/1555327865_0:157:3072:1885_1036x0_80_0_0_186a15a2f137123cfdeaceea69509560.jpg
РИА Новости

Минприроды предложило ежегодно сокращать потребление пластика на 10-20%

Вчера, 03:23
11881
© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкМинистр природных ресурсов и экологии России Дмитрий Кобылкин. Архивное фото
Министр природных ресурсов и экологии России Дмитрий Кобылкин. Архивное фото
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
Министр природных ресурсов и экологии России Дмитрий Кобылкин. Архивное фото
МОСКВА, 21 июн — РИА Новости. Минприроды предлагает сокращать потребление пластика в России на 10-20% ежегодно, сообщил РИА Новости министр природных ресурсов и экологии Дмитрий Кобылкин.
В начале мая Кобылкин сообщил РИА Новости, что Минприроды готовится ввести запрет на продажу одноразовой посуды из пластика. Глава Минпромторга России Денис Мантуров, комментируя журналистам инициативу, заявил, что в вопросе возможного запрета пластиковой посуды начинать надо с пластиковых пакетов — в любом случае, по его мнению, сразу избавиться от пластика не получится, это будет происходить постепенно.
Мир без пластика: чем страшны пакеты и стаканчики, и как без них обойтись?
22 октября 2018, 15:18Экология
Мир без пластика: чем страшны пакеты и стаканчики и как без них обойтись?Чем грозит нам загрязнение пластиком и как начать заботиться о чистоте планеты уже сейчас - читайте в нашем материале.
"Мы пока обсуждаем тему публично. Но наш посыл, что нужно очень аккуратно (к этому. — Прим. ред.) относиться, потому что за любой пластиковой посудой стоят рабочие места, производства и так далее. Чтобы не навредить этому всему сразу резко, хочется эволюционно это делать: по 10-20% в год (сокращать. — Прим. ред.). К этому нужно двигаться, потому что пластик — одна из основных проблем", — сказал Кобылкин.
Он добавил, что данный вопрос планируется обсуждать с Общественной палатой и экспертным сообществом.
"Есть разные варианты по тому, чтобы сделать пластик разлагаемым с добавлением крахмала, есть технологии химические, которые позволяют делать пластик, который разлагается не за 200 лет, а за короткий промежуток времени", — добавил министр.
Берег Туниса, Сицилия и островное государство Мальта снятые с борта МКС космонавтом Роскосмоса Антоном Шкаплеровым
10 декабря 2018, 12:54
Помогая планете: экопривычки на каждый деньСостояние окружающей среды и здоровье ее обитателей напрямую зависят от жизнедеятельности людей. Как поддерживать экологичный образ жизни, ежедневно соблюдая простые правила в быту, и тем самым помогать планете, корреспонденту спецпроекта "Экология" на ria.ru рассказала пресс-секретарь Всемирного фонда дикой природы (WWF Россия) Дарья Кудрявцева.
5630234
Министерство природных ресурсов и экологии РФДмитрий КобылкинРоссияОбщество
Рекомендуем
Саломе Зурабишвили. Архивное фото
Президент Грузии обвинила Россию в организации протестов
РИА
Новости
Президент Украины Владимир Зеленский во время встречи с представителями бизнеса на форуме Диалог власти и бизнеса в Киеве. 20 июня 2019
В Раде заявили о подготовке командой Зеленского встречи с Путиным
Дрессировщик в Цирке Никулина на Цветном бульваре. Архивное фото
Правительство планирует запретить травмировать животных в цирках
Рабочий на участке строительства газопровода Северный поток-2 в Ленинградской области
Глава МИД Литвы заявил о "неуважении" из-за "Северного потока — 2"
Лента
новостей
Протесты у здания парламента в Тбилиси. 20 июня 2019
Симоньян прокомментировала протесты в Тбилиси
Власти Тверской области объяснили зарплату учителя в 15 тысяч рублей
ВСУ препятствуют полету беспилотников ОБСЕ в Донбассе, заявили в ДНР
Стратегические бомбардировщики-ракетоносцы Ту-95МС. Архивное фото
Власти Японии воздержались от комментариев по поводу инцидента с Ту-95МС
Вертолет Ми-2 разбился в Краснодарском крае. 21 июня 2019
В Краснодарском крае разбился вертолет Ми-2
Павел Грудинин
Путин ответил на вопрос о возможности назначить Грудинина премьером
Усольская Осада
Костромская глубинка: курорт на водах и Сусанинское болото
Метеорологи назвали новые мировые температурные рекорды
Выпускницы фотографируются на мобильный телефон
Во "ВКонтакте" пройдет онлайн-выпускной для школьников
Президент РФ Владимир Путин отвечает на вопросы россиян во время ежегодной специальной программы Прямая линия с Владимиром Путиным
Путин ответил на слова "при Брежневе такого не было"
Стоп-кадр из первого интервью Бари Алибасова после отравления
Сын Алибасова прокомментировал слова отца о лишении наследства
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:39Трамп решил выдвинуть и.о. главы Пентагона на пост министра обороны
03:37Европа не планирует дополнительно финансировать проект ракеты "Рокот-2"
03:29Трамп отверг обвинения американской журналистки в изнасиловании
03:21Назван ранний признак неизлечимой болезни
03:04"Ростех" представит новое поколение досмотровых комплексов на базе "КамАЗа"
02:42Исследование выявило роль русского языка в жизни украинцев
02:32Американская журналистка обвинила Трампа в изнасиловании
02:13Трамп рассказал, с чем столкнется Иран в случае войны с США
02:09TUI собирается перебронировать туры в Грузию на Абхазию, Турцию и юг России
02:06Источник сообщил о переносе запусков американских кораблей Starliner к МКС
02:02Biletix планирует возвращать деньги за авиабилеты в Грузию в полном объеме
01:59В Ассоциации туроператоров назвали сроки возврата денег за туры в Грузию
01:55АТОР опубликовала памятку для россиян, купивших тур в Грузию
01:50Число жертв беспорядков в Гондурасе достигло трех человек, сообщают СМИ
01:47Матвиенко призвала отстаивать историческую правду о Второй мировой войне
01:45США пригрозили Ирану новыми мерами
01:41"Нет больше Грузии": режиссер Стуруа прокомментировал протесты в Тбилиси
01:23Первый канал отложил премьеру документального фильма о Чернобыле
01:18В Челябинской области загорелась кровля трехэтажного жилого дома
01:17Макрон наградил Элтона Джона Орденом почетного легиона Франции
Лента новостейМолния