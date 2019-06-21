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РИА Новости

Индекс S&P 500 закрылся на рекордном уровне на ожидании снижения ставки ФРС

03:01
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© РИА Новости / Джина Мун / Перейти в фотобанкЗдание Нью-Йоркской фондовой биржи. Архивное фото
Здание Нью-Йоркской фондовой биржи. Архивное фото
© РИА Новости / Джина Мун
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. Основные фондовые индексы США в четверг выросли, S&P 500 закрылся на рекордном уровне на фоне перспектив снижения базовой процентной ставки в июле, свидетельствуют данные торгов.
Промышленный индекс Dow Jones увеличился на 0,94%, до 26753,17 пункта, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ на 0,8%, до 8051,34 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 на 0,95%, до 2954,18 пункта.
ФРС США в среду ожидаемо сохранила базовую процентную ставку на уровне 2,25-2,5%. При этом глава Федрезерва Джером Пауэлл не исключил, что ставка может быть понижена уже на следующем заседании совета управляющих регулятора в июле.
"ФРС всегда было сложно оправдать ожидания рынка. Несмотря на то, что планка была высокой, им, похоже, удалось перескочить через нее". – приводит агентство Рейтер слова старшего рыночного аналитика OANDA Крейга Эрлама.
Участники торгов также обратили внимание на макростатистику. Так, по данным министерства труда, вышедшим ранее в четверг, число первичных заявок на пособие по безработице в США за прошлую неделю сократилось на 6 тысяч, до 216 тысяч. Аналитики ожидали меньшего снижения показателя - до 220 тысяч.
Долларовая банкнота прикреплена к экрану компьютера трейдера на Нью-Йоркской фондовой бирже
1 февраля, 08:00
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S&P 500S&PФедеральная резервная система СШАСШАЭкономика
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