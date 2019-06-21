Евросоюз намерен обеспечить эффективный контроль на внешних границах

БРЮССЕЛЬ, 21 июн – РИА Новости. ЕС намерен обеспечить эффективный контроль на внешних границах и отладить функционирование шенгенской зоны, говорится в одобренной на евросаммите стратегической повестке до 2024 года.

"Мы должны знать и решать, кто въезжает в ЕС. Эффективный контроль внешних границ является абсолютным условием обеспечения безопасности, поддержания правопорядка и обеспечения надлежащего функционирования политики ЕС, в соответствии с нашими принципами и ценностями", - говорится в документе.

Также отмечается, что страны ЕС "полны решимости и дальше развивать полноценную комплексную миграционную политику".

"Нам необходимо договориться об эффективной политике в области миграции и предоставления убежища… Мы предпримем необходимые шаги для обеспечения надлежащего функционирования шенгенской зоны", - указывается в документе.

Страны ЕС длительное время обсуждают реформу Дублинского соглашения от 1990 года, которое подписали все государства ЕС. Им предусмотрено, что ответственность за рассмотрение вопроса о предоставлении убежища лежит на стране, чью границу изначально пересек беженец при въезде в Евросоюз.

Еврокомиссия, со своей стороны, предлагает странам ЕС взять на себя юридические обязательства с целью обеспечить "более справедливое распределение" миграционного бремени в ситуации, когда основной приток беженцев приходится на Грецию и Италию.

С положениями "дублинского регламента" также связана проблема возвращения мигрантов, перебравшихся из одного государства ЕС в другое, в страну их первого въезда.