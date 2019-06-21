Евросоюз намерен обеспечить эффективный контроль на внешних границах

БРЮССЕЛЬ, 21 июн – РИА Новости. ЕС намерен обеспечить эффективный контроль на внешних границах и отладить функционирование шенгенской зоны, говорится в одобренной на евросаммите стратегической повестке до 2024 года.
"Мы должны знать и решать, кто въезжает в ЕС. Эффективный контроль внешних границ является абсолютным условием обеспечения безопасности, поддержания правопорядка и обеспечения надлежащего функционирования политики ЕС, в соответствии с нашими принципами и ценностями", - говорится в документе.
Также отмечается, что страны ЕС "полны решимости и дальше развивать полноценную комплексную миграционную политику".
"Нам необходимо договориться об эффективной политике в области миграции и предоставления убежища… Мы предпримем необходимые шаги для обеспечения надлежащего функционирования шенгенской зоны", - указывается в документе.
Страны ЕС длительное время обсуждают реформу Дублинского соглашения от 1990 года, которое подписали все государства ЕС. Им предусмотрено, что ответственность за рассмотрение вопроса о предоставлении убежища лежит на стране, чью границу изначально пересек беженец при въезде в Евросоюз.
Еврокомиссия, со своей стороны, предлагает странам ЕС взять на себя юридические обязательства с целью обеспечить "более справедливое распределение" миграционного бремени в ситуации, когда основной приток беженцев приходится на Грецию и Италию.
С положениями "дублинского регламента" также связана проблема возвращения мигрантов, перебравшихся из одного государства ЕС в другое, в страну их первого въезда.
Европа переживала в последние годы самый серьезный со времен Второй мировой войны миграционный кризис, вызванный в первую очередь рядом вооруженных конфликтов и острыми экономическими проблемами в странах Африки и Ближнего Востока. Мигранты проникали в Европу по нескольким маршрутам, в том числе через Восточное и Западное Средиземноморье. В январе общеевропейское пограничное агентство Frontex сообщило, что число выявленных случаев незаконного пересечения внешних границ ЕС оказалось в прошедшем году самым низким за последние пять лет.