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РИА Новости

Премьер Ирландии: выбрать папу Римского легче, чем кандидатов на посты в ЕС

02:57
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© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкПремьер-министр Ирландии Лео Варадкар. Архивное фото
Премьер-министр Ирландии Лео Варадкар. Архивное фото
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в фотобанк
Премьер-министр Ирландии Лео Варадкар. Архивное фото
БРЮССЕЛЬ, 21 июн – РИА Новости. Избрать папу Римского бывает легче, чем согласовать кандидатуры на руководящие посты в ЕС, заявил журналистам в Брюсселе премьер Ирландии Лео Варадкар.
Как ранее сообщил источник РИА Новости, лидеры ЕС на саммите уже почти четвертый час обсуждают "пакет" из четырех кандидатур в преемники главам ЕК, Евросовета, дипслужбы ЕС и ЕЦБ. Пока решение не достигнуто, дискуссии продолжаются.
"Нет никакой новости в том, что европейский политический процесс порой требует несколько раундов. Очень часто легче избрать Папу, чем эти конкретные позиции", - прокомментировал процесс согласования кандидатов ирландский премьер.
На основе полученных на выборах в ЕП европейскими движениями результатов лидерам ЕС предстоит согласовать кандидатуру нового главы ЕК и всей комиссии и внести их на утверждение ЕП нового созыва. По устоявшейся в последние годы практике, которая подвергается критике, наибольшие шансы занять этот пост получал "ведущий кандидат" от партии, набравшей самое большое число мандатов в ЕП.
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Кандидатуру немца Вебера, наряду с либеральными демократами, не поддерживает Партия европейских социалистов, сохранившая вторые позиции в ЕП. Социалисты настаивают на кандидатуре своего выдвиженца, первого вице-председателя Еврокомиссии голландца Франса Тиммерманса, а либералы хотят видеть в кресле главы исполнительной коллегии ЕС еврокомиссара по конкуренции датчанку Маргарет Вестагер.
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