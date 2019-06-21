ВАШИНГТОН, 21 июн - РИА Новости. США и Канада будут сотрудничать по критическому минеральному сырью, сообщил Белый дом по итогам встречи президента Дональда Трампа и премьер-министра Канады Джастина Трюдо.

Речь идет о редких полезных ископаемых, которые важны для национальной безопасности. США ранее заявляли о намерении разработать меры, чтобы меньше зависеть от поставок редкоземельного сырья из Китая и других стран.