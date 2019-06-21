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РИА Новости

США и Канада будут сотрудничать по критическому минеральному сырью

02:47
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ВАШИНГТОН, 21 июн - РИА Новости. США и Канада будут сотрудничать по критическому минеральному сырью, сообщил Белый дом по итогам встречи президента Дональда Трампа и премьер-министра Канады Джастина Трюдо.
"Лидеры поручили официальным лицам разработать совместный план действий по сотрудничеству в области критического минерального сырья", - говорится в сообщении Белого дома.
Премьер-министр Канады Джастин Трюдо и президент США Дональд Трамп. Архивное фото
01:10
Трамп и Трюдо договорились укреплять границу между США и Канадой
Речь идет о редких полезных ископаемых, которые важны для национальной безопасности. США ранее заявляли о намерении разработать меры, чтобы меньше зависеть от поставок редкоземельного сырья из Китая и других стран.
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Джастин ТрюдоДональд ТрампКанадаСШАЭкономика
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