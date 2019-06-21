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РИА Новости

Летевший из Екатеринбурга самолет Utair со второго раза сел в Тюмени

02:46
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© Flickr / Alex Polezhaev Самолет ATR-72 авиакомпании UTair. Архивное фото
Самолет ATR-72 авиакомпании UTair. Архивное фото
© Flickr / Alex Polezhaev
Самолет ATR-72 авиакомпании UTair. Архивное фото
ТЮМЕНЬ, 21 июн – РИА Новости, Ольга Ерачина. Самолет ATR-72 авиакомпании Utair, который вечером в четверг из-за грозы не смог приземлиться в Тюмени и вернулся в Екатеринбург, в 1.45 (23.45 мск) со второй попытки совершил успешную посадку в Тюмени, передает корреспондент РИА Новости.
По расписанию самолет должен был прибыть в Тюмень в 22.55 (20.55 мск). Задержка составила почти три часа.
Сообщалось, что воздушное судно вылетело из екатеринбургского порта "Кольцово" по расписанию в 21.45 (19.45 мск) и долетело до Тюмени. Командир самолета объявил о подготовке к посадке в сложных метеоусловиях и о снижении самолета, но после безуспешных попыток приземлиться лайнер вернулся в Екатеринбург.
После дозаправки самолет повторно направился в Тюмень. На борту находились около 30 пассажиров.
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