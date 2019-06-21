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РИА Новости

В ходе акции протеста в Тбилиси пострадала корреспондент "Газеты.ру"

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© AP Photo / Shakh AivazovПротесты у здания парламента в Тбилиси. 20 июня 2019
Протесты у здания парламента в Тбилиси. 20 июня 2019
© AP Photo / Shakh Aivazov
Протесты у здания парламента в Тбилиси. 20 июня 2019
МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. Корреспондент интернет-издания "Газета.ру" пострадала от слезоточивого газа во время акции протеста у здания парламента Грузии в Тбилиси, сообщается на сайте издания.
"Спецназ пускал гранаты со слезоточивым газом в воздух, в том числе над моей головой. Когда одна из них приземлилась в толпе рядом со мной, пошел едкий дым, раздражающий носоглотку. Стала задыхаться, першило в горле. Пришлось зажать нос", - приводит слова корреспондента газета.
Отмечается, что журналистка за помощью к медикам не обращалась.
Протесты захлестнули Тбилиси в четверг, митингующие выступили против участия российских делегатов в сессии Межпарламентской ассамблеи православия. Днем радикалы уже захватывали здание парламента, где находились российские представители, вечером они вновь попытались штурмовать парламент. К ним присоединилась оппозиция, требуя отставки правительства. По последним данным Минздрава, почти 40 правоохранителей и 17 протестующих пострадали.
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Протесты в ГрузииГазета.руТбилисиГрузияВ мире
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