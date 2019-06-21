В ходе акции протеста в Тбилиси пострадала корреспондент "Газеты.ру"

МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. Корреспондент интернет-издания "Газета.ру" пострадала от слезоточивого газа во время акции протеста у здания парламента Грузии в Тбилиси, сообщается на сайте издания.

"Спецназ пускал гранаты со слезоточивым газом в воздух, в том числе над моей головой. Когда одна из них приземлилась в толпе рядом со мной, пошел едкий дым, раздражающий носоглотку. Стала задыхаться, першило в горле. Пришлось зажать нос", - приводит слова корреспондента газета.

Dozens injured in #Tbilisi as protesters demand resignation of top officials pic.twitter.com/2aNJod5jn6 — Ruptly (@Ruptly) June 20, 2019

Отмечается, что журналистка за помощью к медикам не обращалась.