В ходе акции протеста в Тбилиси пострадала корреспондент "Газеты.ру"

МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. Корреспондент интернет-издания "Газета.ру" пострадала от слезоточивого газа во время акции протеста у здания парламента Грузии в Тбилиси, сообщается на сайте издания.
"Спецназ пускал гранаты со слезоточивым газом в воздух, в том числе над моей головой. Когда одна из них приземлилась в толпе рядом со мной, пошел едкий дым, раздражающий носоглотку. Стала задыхаться, першило в горле. Пришлось зажать нос", - приводит слова корреспондента газета.
Dozens injured in #Tbilisi as protesters demand resignation of top officials pic.twitter.com/2aNJod5jn6— Ruptly (@Ruptly) June 20, 2019
Отмечается, что журналистка за помощью к медикам не обращалась.
Протесты захлестнули Тбилиси в четверг, митингующие выступили против участия российских делегатов в сессии Межпарламентской ассамблеи православия. Днем радикалы уже захватывали здание парламента, где находились российские представители, вечером они вновь попытались штурмовать парламент. К ним присоединилась оппозиция, требуя отставки правительства. По последним данным Минздрава, почти 40 правоохранителей и 17 протестующих пострадали.