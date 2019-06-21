Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-06-21T02:27Z
https://ria.ru/20190621/1555766922.html
https://cdn22.img.ria.ru/images/155526/96/1555269649_0:59:2000:1185_1036x0_80_0_0_b136d00e77b2fa1aab76c05ab5bd2fe1.jpg
РИА Новости

Диетолог Мухина заявила, что не выдавала себя за лечащего врача Алибасова

02:27
763
© РИА Новости / Екатерина ЧесноковаБари Алибасов. Архивное фото
Бари Алибасов. Архивное фото
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Бари Алибасов. Архивное фото
МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. Врач-диетолог Марият Мухина заявила РИА Новости, что не выдавала себя за лечащего врача Бари Алибасова, с которым они знакомы уже 10 лет, и сообщила, что озабочена тем, что продюсера рано забрали из больницы.
Пиар-директор продюсера Вадим Горжанкин рассказал в четверг журналистам, что днем "произошел конфликт" из-за Марият Мухиной, которая "выдавала себя за лечащего врача Алибасова из НИИ Склифосовского". Мухина, по словам пиар-директора, заявила, что продюсера насильно удерживают в квартире. Алибасов вызвал полицию, но когда приехал наряд, сказал, что его никто не удерживает и попросил "не тревожить жителей подъезда".
"Я ни за какого врача института Склифосовского себя не выдавала. Я врач-диетолог, знаю Бари уже 10 лет, он худел в нашей клинике, мы дружим. Сегодня мы поссорились с его помощниками, так как я их уличила, что предписанное лечение в полной мере не проводится, вместо шести таблеток дали три, не сделали укол. Я приехала сделать укол, меня к нему не пустили. Пришлось вызывать скорую, чтобы укол был сделан, она уже вызвала полицию", - рассказала Мухина.
Она выразила озабоченность в связи с тем, что Алибасова спешно забрали из больницы.
Бари Алибасов
Вчера, 11:43
Алибасов решил оставить своего сына без наследства
"Зачем нужно было его забирать в таком состоянии так быстро при такой травме, когда человек еще не вошел в ремиссию? Это необоснованный риск. Лечение требует три недели, и сейчас оно идет не так, как прогнозировали врачи, так как не выполняются все предписания. Его нынешнее поведение - это следствие прерванного лечения", - сказала Мухина.
Она отметила, что Алибасову нужен полный покой, а не журналисты в квартире и участие ток-шоу.
Алибасов попал в больницу после того, как случайно выпил жидкость для очистки труб. Врачи диагностировали у него ожог пищевода, желудка и дыхательных путей. В понедельник Бари Алибасов-младший сообщил РИА Новости, что отца выписали из больницы, его планируют отправить на реабилитацию в Казахстан.
Продюсер Бари Алибасов продемонстрировал свою квартиру в Москве
17 июня, 13:30
Мошенник, отдавший семье Алибасовых "кота-самозванца", вернул часть денег
101010
Обсудить 0
Состояние здоровья Бари АлибасоваБари АлибасовОбщество
Рекомендуем
Протесты у здания парламента в Тбилиси. 20 июня 2019
В ходе протестов в Тбилиси ранили продюсера видеоагентства Ruptly
РИА
Новости
Рабочий на участке строительства газопровода Северный поток-2 в Ленинградской области
Глава МИД Литвы заявил о "неуважении" из-за "Северного потока — 2"
Протесты у здания парламента в Тбилиси. 20 июня 2019
Грузинская патриархия назвала протесты в Тбилиси справедливыми
Протесты у здания парламента в Тбилиси. 20 июня 2019
Симоньян прокомментировала протесты в Тбилиси
Лента
новостей
Путин ответил на критику в адрес "Единой России"
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
Экс-советник Трампа заявила, что его штаб не координировался с Россией
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе. Архивное фото
Евросоюз намерен защитить свои коммуникационные сети от внешних угроз
Саломе Зурабишвили. Архивное фото
Президент Грузии прокомментировала призыв Саакашвили к неподчинению
Коровы
Ученые выяснили, как развал колхозов повлиял на выбросы парниковых газов
Пентагон в Вашингтоне
Пентагон обвинил Москву в попытке изменить мировой порядок
Протесты у здания парламента в Тбилиси. 20 июня 2019
Евросоюз призвал грузинские власти и протестующих к спокойствию
Председатель комиссии Совета Федерации РФ по информационной политике Алексей Пушков на заседании Временной комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ в ММПЦ МИА Россия сегодня. 24 апреля 2019
Пушков увидел в угрозах Трампа намерение начать "свою" войну
США и Канада будут сотрудничать по критическому минеральному сырью
Самолет ATR-72 авиакомпании UTair. Архивное фото
Летевший из Екатеринбурга самолет Utair со второго раза сел в Тюмени
Протесты у здания парламента в Тбилиси. 20 июня 2019
В ходе акции протеста в Тбилиси пострадала корреспондент "Газеты.ру"
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:01Индекс S&P 500 закрылся на рекордном уровне на ожидании снижения ставки ФРС
02:58Евросоюз намерен обеспечить эффективный контроль на внешних границах
02:57Премьер Ирландии: выбрать папу Римского легче, чем кандидатов на посты в ЕС
02:51Евросоюз намерен защитить свои коммуникационные сети от внешних угроз
02:47США и Канада будут сотрудничать по критическому минеральному сырью
02:46Летевший из Екатеринбурга самолет Utair со второго раза сел в Тюмени
02:38В РАН объяснили, почему НАСА не смогло участвовать в проекте "Миллиметрон"
02:34Экс-советник Трампа заявила, что его штаб не координировался с Россией
02:32В ходе акции протеста в Тбилиси пострадала корреспондент "Газеты.ру"
02:27Диетолог Мухина заявила, что не выдавала себя за лечащего врача Алибасова
02:23В ходе протестов в Тбилиси ранили продюсера видеоагентства Ruptly
02:14Евросоюз призвал грузинские власти и протестующих к спокойствию
02:11Пентагон обвинил Москву в попытке изменить мировой порядок
02:10США опоздали с попытками помешать "Северному потоку — 2", считает инвестор
02:08Глава МИД Литвы заявил о "неуважении" из-за "Северного потока — 2"
02:02Мексика выделит Сальвадору 30 миллионов долларов для борьбы с миграцией
02:00Российско-белорусский спутник наблюдения Земли запустят с Восточного
02:00Ученые выяснили, как развал колхозов повлиял на выбросы парниковых газов
01:57В Мексике похитили американского студента
01:55Арабская коалиция нанесла удары по заминированным катерам хуситов в Йемене
Лента новостейМолния