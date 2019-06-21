Диетолог Мухина заявила, что не выдавала себя за лечащего врача Алибасова

МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. Врач-диетолог Марият Мухина заявила РИА Новости, что не выдавала себя за лечащего врача Бари Алибасова, с которым они знакомы уже 10 лет, и сообщила, что озабочена тем, что продюсера рано забрали из больницы.

Пиар-директор продюсера Вадим Горжанкин рассказал в четверг журналистам, что днем "произошел конфликт" из-за Марият Мухиной, которая "выдавала себя за лечащего врача Алибасова из НИИ Склифосовского". Мухина, по словам пиар-директора, заявила, что продюсера насильно удерживают в квартире. Алибасов вызвал полицию, но когда приехал наряд, сказал, что его никто не удерживает и попросил "не тревожить жителей подъезда".

"Я ни за какого врача института Склифосовского себя не выдавала. Я врач-диетолог, знаю Бари уже 10 лет, он худел в нашей клинике, мы дружим. Сегодня мы поссорились с его помощниками, так как я их уличила, что предписанное лечение в полной мере не проводится, вместо шести таблеток дали три, не сделали укол. Я приехала сделать укол, меня к нему не пустили. Пришлось вызывать скорую, чтобы укол был сделан, она уже вызвала полицию", - рассказала Мухина.

Она выразила озабоченность в связи с тем, что Алибасова спешно забрали из больницы.

"Зачем нужно было его забирать в таком состоянии так быстро при такой травме, когда человек еще не вошел в ремиссию? Это необоснованный риск. Лечение требует три недели, и сейчас оно идет не так, как прогнозировали врачи, так как не выполняются все предписания. Его нынешнее поведение - это следствие прерванного лечения", - сказала Мухина.

Она отметила, что Алибасову нужен полный покой, а не журналисты в квартире и участие ток-шоу.