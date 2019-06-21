В ходе протестов в Тбилиси ранили продюсера видеоагентства Ruptly

Уточняется, что продюсер вел прямую трансляцию в момент выстрела. По его словам в тот момент обстановка очень обострилась.

Протесты захлестнули Тбилиси в четверг, митингующие выступили против участия российских делегатов в сессии Межпарламентской ассамблеи православия. Днем радикалы уже захватывали здание парламента, где находились российские представители, вечером они вновь попытались штурмовать парламент. К ним присоединилась оппозиция, требуя отставки правительства. По последним данным Минздрава, почти 40 правоохранителей и 17 протестующих пострадали.