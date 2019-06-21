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РИА Новости

В ходе протестов в Тбилиси ранили продюсера видеоагентства Ruptly

02:23
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© AP Photo / Roxana TanasachiПротесты у здания парламента в Тбилиси. 20 июня 2019
Протесты у здания парламента в Тбилиси. 20 июня 2019
© AP Photo / Roxana Tanasachi
МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. Продюсер видеоагентства Ruptly ранен резиновой пулей во время акции протеста у здания парламента Грузии в Тбилиси, сообщается на сайте телеканал RT.
Уточняется, что продюсер вел прямую трансляцию в момент выстрела. По его словам в тот момент обстановка очень обострилась.
"Спецназ открыл огонь резиновыми пулями и пустил слезоточивый газ. Я пытался снимать, и вдруг резкая боль в области печени - это была резиновая пуля. Рукой проверил - была кровь, сразу обратился к скорой помощи", - цитирует Telegram-канал RT слова продюсера Ruptly.
Протесты захлестнули Тбилиси в четверг, митингующие выступили против участия российских делегатов в сессии Межпарламентской ассамблеи православия. Днем радикалы уже захватывали здание парламента, где находились российские представители, вечером они вновь попытались штурмовать парламент. К ним присоединилась оппозиция, требуя отставки правительства. По последним данным Минздрава, почти 40 правоохранителей и 17 протестующих пострадали.
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Протесты в ГрузииRT RuptlyТбилисиГрузияВ мире
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