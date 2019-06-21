Евросоюз призвал грузинские власти и протестующих к спокойствию

МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. Евросоюз призывает власти Грузии и участников протестов у здания парламента в Тбилиси соблюдать спокойствие и оставаться в рамках конституционного права, заявил посол ЕС в Грузии Карл Харцель.

Протесты захлестнули Тбилиси в четверг, митингующие выступают против участия российских делегатов в сессии Межпарламентской ассамблеи православия. Днем радикалы уже захватывали здание парламента, где находились российские представители, вечером они вновь штурмовали парламент. К ним присоединилась оппозиция, требуя отставки правительства. По последним данным минздрава, почти 40 правоохранителей и 17 протестующих пострадали, среди пострадавших есть один журналист.