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РИА Новости

Евросоюз призвал грузинские власти и протестующих к спокойствию

02:14
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© AP Photo / Shakh AivazovПротесты у здания парламента в Тбилиси. 20 июня 2019
Протесты у здания парламента в Тбилиси. 20 июня 2019
© AP Photo / Shakh Aivazov
МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. Евросоюз призывает власти Грузии и участников протестов у здания парламента в Тбилиси соблюдать спокойствие и оставаться в рамках конституционного права, заявил посол ЕС в Грузии Карл Харцель.
"Мы внимательно наблюдаем за событиями вокруг грузинского парламента в Тбилиси. Мы понимаем, как много людей сегодня (в четверг – ред.) пострадали. Мы призываем все стороны оставаться спокойными и действовать в рамках конституции", - говорится в заявлении посла в Twitter.
Протесты захлестнули Тбилиси в четверг, митингующие выступают против участия российских делегатов в сессии Межпарламентской ассамблеи православия. Днем радикалы уже захватывали здание парламента, где находились российские представители, вечером они вновь штурмовали парламент. К ним присоединилась оппозиция, требуя отставки правительства. По последним данным минздрава, почти 40 правоохранителей и 17 протестующих пострадали, среди пострадавших есть один журналист.
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