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РИА Новости

Пентагон обвинил Москву в попытке изменить мировой порядок

02:11
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© РИА Новости / Алексей Агарышев / Перейти в фотобанкПентагон в Вашингтоне
Пентагон в Вашингтоне
© РИА Новости / Алексей Агарышев
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 21 июн – РИА Новости. Пентагон ответил на предупреждения российских политиков, которые раскритиковали США за решение отправить на Ближний Восток дополнительный контингент войск, сообщает телеканал CNBC.
Об этом говорится в электронном письме подполковника из европейского подразделения Пентагона по связям с общественностью Карлы Глисон, которая заявила, что действия Вашингтона не являются провокацией, а лишь мерами по укреплению обороны.
"Это подкрепление не провокация, дополнительные войска нужны в целях обороны, чтобы противостоять угрозам в воздухе, на воде и на земле в ближневосточном регионе", - написала Глисон в письме.
Кроме того, она заявила, что Россия якобы "стремится пересмотреть мировой порядок и отказаться от международной системы, обеспечивавшей мир на протяжении десятилетий". При этом она также обвинила Москву в использовании хаоса и распространении влияния за пределы своего ближнего зарубежья.
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Помимо этого, Глисон добавила, что Ближний Восток играет для Вашингтона ключевую роль, поэтому Пентагон "поддерживает равновесие сил в этом регионе", борется с терроризмом, а также обеспечивает сохранность важных торговых маршрутов.
В последнее время ситуация в отношениях между США и Ираном значительно обострилась. Американские власти ввели жесткие санкции против ключевых областей экономики Ирана и продолжают усиливать санкционное давление. Заявленной целью Вашингтона является "изменение поведения" Исламской Республики. США также объявили КСИР террористической организацией. В ответ на это Иран признал CENTCOM террористической организацией, а сами США "государством-спонсором терроризма".
Корпус стражей исламской революции (КСИР, часть вооруженных сил Ирана) в четверг сообщил, что иранские военные сбили американский беспилотник в южной части страны после того, как он нарушил воздушное пространство Ирана. После этого президент США Дональд Трамп заявил, что Тегеран совершил "большую ошибку".
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