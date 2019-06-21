Пентагон обвинил Москву в попытке изменить мировой порядок

МОСКВА, 21 июн – РИА Новости. Пентагон ответил на предупреждения российских политиков, которые раскритиковали США за решение отправить на Ближний Восток дополнительный контингент войск, сообщает телеканал Пентагон ответил на предупреждения российских политиков, которые раскритиковали США за решение отправить на Ближний Восток дополнительный контингент войск, сообщает телеканал CNBC

Об этом говорится в электронном письме подполковника из европейского подразделения Пентагона по связям с общественностью Карлы Глисон, которая заявила, что действия Вашингтона не являются провокацией, а лишь мерами по укреплению обороны.

"Это подкрепление не провокация, дополнительные войска нужны в целях обороны, чтобы противостоять угрозам в воздухе, на воде и на земле в ближневосточном регионе", - написала Глисон в письме.

Кроме того, она заявила, что Россия якобы "стремится пересмотреть мировой порядок и отказаться от международной системы, обеспечивавшей мир на протяжении десятилетий". При этом она также обвинила Москву в использовании хаоса и распространении влияния за пределы своего ближнего зарубежья.

Помимо этого, Глисон добавила, что Ближний Восток играет для Вашингтона ключевую роль, поэтому Пентагон "поддерживает равновесие сил в этом регионе", борется с терроризмом, а также обеспечивает сохранность важных торговых маршрутов.

В последнее время ситуация в отношениях между США и Ираном значительно обострилась. Американские власти ввели жесткие санкции против ключевых областей экономики Ирана и продолжают усиливать санкционное давление. Заявленной целью Вашингтона является "изменение поведения" Исламской Республики. США также объявили КСИР террористической организацией. В ответ на это Иран признал CENTCOM террористической организацией, а сами США "государством-спонсором терроризма".