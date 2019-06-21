Глава МИД Литвы заявил о "неуважении" из-за "Северного потока — 2"

МОСКВА, 21 июн — РИА Новости. Российский проект газопровода "Северный поток — 2" является примером "неуважения" к основам европейской политики, заявил глава МИД Литвы Линас Линкявичюс в интервью Euractiv.
"Северный поток — 2" проверил на прочность согласованность нашей (европейской. — Прим. ред.) политики. В Европейском Союзе мы договорились о единых энергетических принципах, о диверсификации источников энергии, чтобы мы не зависели только от одного источника. Это достаточно простой принцип, который не чтят и не применяют. "Северный поток — 2" — это пример неуважения к основам нашей политики и единству", — сказал он в ответ на вопрос журналиста о том, как газопровод повлиял на Литву и Прибалтику.
Он добавил, что эти принципы в свое время привели к остановке строительства "Южного потока".
Глава МИД республики также выразил мнение, что "российская угроза" существует, но прямой угрозы для Литвы нет, поскольку она входит в НАТО и Европейский союз.
"Однако в регионе наблюдается нестабильность, а в политической речах применяются милитаристские высказывания. Это вызывает беспокойство, и нам необходимо понимать это как вызов и давать ответ", — заключил министр.
Проект "Северный поток-2" предполагает строительство двух ниток трубопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Его планируется достроить в 2019 году. Газопровод пройдет через территориальные воды или исключительные экономические зоны России, Финляндии, Швеции, Дании и Германии. Из этих стран оператору проекта - компании Nord Stream 2 AG осталось получить разрешение на строительство только от Дании.