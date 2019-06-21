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РИА Новости

Мексика выделит Сальвадору 30 миллионов долларов для борьбы с миграцией

02:02
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МЕХИКАО, 21 июн - РИА Новости. Мексика выделяет 30 миллионов долларов Сальвадору по программе по социальному развитию стран Центральной Америки для предотвращения миграции, заявил глава мексиканского МИД Марсело Эбрард.
В четверг состоялась встреча президентов Мексики и Сальвадора Андреса Мануэля Лопеса Обрадора и Найиба Букеле в городе Тапачула приграничного с Гватемалой мексиканского штата Чьяпас, через который в основном и идут мигранты из центральноамериканских стран в сторону США.
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"Мы начинаем с выделения напрямую более чем 30 миллионов долларов в рамках программы, которая предполагает более чем 100 миллионов долларов без политических, экономических, финансовых условий, потому что мы – братские народы", - заявил Эбрард.
План действий Мексики предполагает регистрацию и помощь мигрантам из стран Центральной Америки на территории Мексики в координации с правительствами Сальвадора, Гватемалы и Гондураса. При этом те мигранты, которые не захотят проходить процесс регистрации в Мексике, будут вынуждены отправиться обратно на родину.
Ранее США и Мексика достигли соглашения об укреплении границы перед лицом нелегальной миграции. Мехико обязался отправить на границу до 6 тысяч солдат национальной гвардии. Трамп грозил торговыми пошлинами вплоть до 25%, если Мехико не предпримет мер на границе.
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