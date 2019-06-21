Российско-белорусский спутник наблюдения Земли запустят с Восточного

ЛЕ БУРЖЕ (Франция), 21 июн - РИА Новости. Российско-белорусский спутник наблюдения Земли в высоком разрешении отправят на орбиту ракетой-носителем "Союз-2.1а" с космодрома Восточный, говорится в материалах, распространенных "Роскосмосом" на Международном авиакосмическом салоне в Ле Бурже.

В апреле заместитель директора по научной работе предприятия "Геоинформационные системы" Национальной академии наук Белоруссии Борис Чернуха сообщил, что запуск спутника планируется в 2023 году.

Российско-белорусский космический аппарат был представлен на стенде "Роскосмоса" на авиасалоне в Ле Бурже.

В материалах "Роскосмоса" отмечается, что спутник массой 1825 килограмм и сроком службы 7 лет будет выведен на орбиту ракетой "Союз-2.1а" с космодрома Восточный. Он будет оснащен целевой аппаратурой, позволяющей делать фотоснимки земной поверхности высокого разрешения с размером пикселя на местности 35 сантиметров.

В июне 2017 года Россия и Белоруссия подписали меморандум о создании совместного спутника дистанционного зондирования Земли. Расходы на проект оценивались примерно в 180 миллионов долларов. Российская сторона в лице корпорации ВНИИЭМ (входит в "Роскосмос") отвечает за служебную платформу спутника, белорусская в лице предприятия "Пеленг" - за целевую аппаратуру.