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РИА Новости
Союзное государство

Российско-белорусский спутник наблюдения Земли запустят с Восточного

02:00
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© РИА Новости / Сергей Мамонтов / Перейти в фотобанкКосмодром "Восточный". Архивное фото
Космодром Восточный. Архивное фото
© РИА Новости / Сергей Мамонтов
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Космодром "Восточный". Архивное фото
ЛЕ БУРЖЕ (Франция), 21 июн - РИА Новости. Российско-белорусский спутник наблюдения Земли в высоком разрешении отправят на орбиту ракетой-носителем "Союз-2.1а" с космодрома Восточный, говорится в материалах, распространенных "Роскосмосом" на Международном авиакосмическом салоне в Ле Бурже.
В апреле заместитель директора по научной работе предприятия "Геоинформационные системы" Национальной академии наук Белоруссии Борис Чернуха сообщил, что запуск спутника планируется в 2023 году.
Российско-белорусский космический аппарат был представлен на стенде "Роскосмоса" на авиасалоне в Ле Бурже.
В материалах "Роскосмоса" отмечается, что спутник массой 1825 килограмм и сроком службы 7 лет будет выведен на орбиту ракетой "Союз-2.1а" с космодрома Восточный. Он будет оснащен целевой аппаратурой, позволяющей делать фотоснимки земной поверхности высокого разрешения с размером пикселя на местности 35 сантиметров.
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В июне 2017 года Россия и Белоруссия подписали меморандум о создании совместного спутника дистанционного зондирования Земли. Расходы на проект оценивались примерно в 180 миллионов долларов. Российская сторона в лице корпорации ВНИИЭМ (входит в "Роскосмос") отвечает за служебную платформу спутника, белорусская в лице предприятия "Пеленг" - за целевую аппаратуру.
В 2006 году из-за аварии ракеты "Днепр" на орбиту не был выведен первый белорусский спутник "БелКА", созданный в Ракетно-космической корпорации "Энергия". В 2012 году в космос совместно с российским спутником "Канопус-В" был доставлен белорусский космический аппарат БКА. В настоящее время оба спутника работают по целевому назначению за пределами гарантийного ресурса.
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Союзное государствоВосточный (космодром)СоюзРоскосмосФранцияБелоруссияРоссияАвиакосмический салон в Ле БуржеРИА Наука
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