В Мексике похитили американского студента

МЕХИКО, 21 июн - РИА Новости. Прокуратура мексиканского штата Халиско сообщила об убийстве одного и похищении еще одного студента из США в крупном городе Гвадалахара на западе страны.

Как сообщил прокурор Херардо Октавио Солис, преступления были совершены 15 июня. Оба студента с мексиканскими корнями, но граждане США, они учились на медицинском факультете Автономного университета Гвадалахары. Оба родились в Калифорнии.

Один их студентов был избит, а затем застрелен неподалеку от бара в Гвадалахаре. Второй был похищен там же. Власти предполагают, что они были знакомы и часто посещали это развлекательное заведение.