В Мексике похитили американского студента

МЕХИКО, 21 июн - РИА Новости. Прокуратура мексиканского штата Халиско сообщила об убийстве одного и похищении еще одного студента из США в крупном городе Гвадалахара на западе страны.
Как сообщил прокурор Херардо Октавио Солис, преступления были совершены 15 июня. Оба студента с мексиканскими корнями, но граждане США, они учились на медицинском факультете Автономного университета Гвадалахары. Оба родились в Калифорнии.
Один их студентов был избит, а затем застрелен неподалеку от бара в Гвадалахаре. Второй был похищен там же. Власти предполагают, что они были знакомы и часто посещали это развлекательное заведение.
В последние годы Мексику захлестнула волна насилия, вызванная во многом противоборством картелей за контроль над транзитом кокаина в США. В 2018 году в Мексике было отмечено рекордное число убийств - министерство безопасности сообщало о более чем 33,34 тысячи. Этот показатель побил рекорд 2017 года (31,2 тысячи убийств).
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