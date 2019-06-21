Симоньян прокомментировала протесты в Тбилиси

МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. Главный редактор МИА "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян прокомментировала акцию протеста, проходящую у здания парламента Грузии.
"Как же волнительно наблюдать за грузинской демократией по-вашингтонски - с ее резиновыми пулями и газом - прямо из логова кровавой диктатуры, где слезоточивый газ на протестах не применяли уже лет дцать", - написала Симоньян в своем Telegram-канале.
Clashes erupt outside Georgian parliament in #Tbilisi #Georgia pic.twitter.com/MZHHzy77gv— Ruptly (@Ruptly) June 20, 2019
Протесты захлестнули Тбилиси в четверг, митингующие выступают против участия российских делегатов в сессии Межпарламентской ассамблеи православия. Днем радикалы уже захватывали здание парламента, где находились российские представители, вечером они вновь штурмуют парламент. К ним присоединилась оппозиция, требуя отставки правительства. По последним данным Минздрава, почти 40 правоохранителей и 17 протестующих пострадали, среди пострадавших есть один журналист.