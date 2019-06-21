Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-06-21T01:43Z
https://ria.ru/20190621/1555766516.html
https://cdn21.img.ria.ru/images/155576/53/1555765370_0:120:3215:1928_1036x0_80_0_0_66bc9b360dc3b9a60eac5b33ddd185b7.jpg
РИА Новости

В Тбилиси разогнали протест перед зданием парламента

01:43
1708
© AP Photo / Shakh AivazovПротесты у здания парламента в Тбилиси. 20 июня 2019
Протесты у здания парламента в Тбилиси. 20 июня 2019
© AP Photo / Shakh Aivazov
Протесты у здания парламента в Тбилиси. 20 июня 2019
ТБИЛИСИ, 21 июн - РИА Новости. Спецназ разогнал митинговавших перед зданием парламента в центре Тбилиси, применив спецтехнику. Патрульная полиция начала задерживать участников акции, передает Sputnik Грузия.
По данным грузинского Первого канала, спецназ расчистил прилегающую к парламенту территорию, но митингующие еще не расходятся до конца. Патрульная полиция начала задерживать отошедших на параллельные улицы участников акций.
Водомёты еще стоят на проспекте близ парламента, спецназ продолжает использовать резиновые пули. Скорая помощь оказывает помощь пострадавшим.
По последним данным, пострадали 30 участников акции и 39 полицейских, сказал журналистам советник премьера Грузии Давид Сергеенко.
Среди пострадавших есть и журналисты. Во время акции протеста ранен резиновой пулей продюсер видеоагентства Ruptly. Он вел прямую трансляцию в момент выстрела. По его словам в тот момент обстановка очень обострилась.
"Спецназ открыл огонь резиновыми пулями и пустил слезоточивый газ. Я пытался снимать, и вдруг резкая боль в области печени - это была резиновая пуля. Рукой проверил - была кровь, сразу обратился к скорой помощи", - цитирует Telegram-канал RT слова продюсера Ruptly.
Кроме того, от слезоточивого газа пострадала корреспондент интернет-издания "Газета.ру".

Протесты в Тбилиси

Накануне в грузинской столице прошла Генеральная сессия Межпарламентской ассамблеи православия. Руководитель российской делегации Сергей Гаврилов открыл сессию, сидя в кресле главы грузинского парламента. Это вызвало недовольство оппозиции из "Единого национального движения" и "Европейской Грузии".
Оппозиционные депутаты покинули зал, заседание было прервано. После этого здание парламента захватили радикалы. Гаврилов рассказал РИА Новости, что радикалы облили его водой и пытались отобрать документы.
Участники акции протеста потребовали, чтобы российские делегаты немедленно покинули страну. Митингующие закидали яйцами здание гостиницы, где находился Гаврилов.
Также оппозиционеры потребовали отставки спикера Ираклия Кобахидзе и главы МВД Георгия Гахария, которых считают ответственными за произошедший инцидент.
Протесты у здания парламента в Тбилиси. 20 июня 2019
01:50
Симоньян прокомментировала протесты в Тбилиси
963058
Обсудить 3
Протесты в ГрузииТбилисиГрузияВ мире
Рекомендуем
Протесты у здания парламента в Тбилиси. 20 июня 2019
Симоньян прокомментировала протесты в Тбилиси
РИА
Новости
Саломе Зурабишвили. Архивное фото
Президент Грузии прокомментировала призыв Саакашвили к неподчинению
Действующий глава государства, кандидат на выборах президента Милош Земан на избирательном участке в Праге
Президент Чехии призвал Украину смириться с утратой Крыма
Протесты у здания парламента в Тбилиси. 20 июня 2019
Грузинская патриархия назвала протесты в Тбилиси справедливыми
Лента
новостей
Рабочий на участке строительства газопровода Северный поток-2 в Ленинградской области
Глава МИД Литвы заявил о "неуважении" из-за "Северного потока — 2"
Пентагон в Вашингтоне
Пентагон обвинил Москву в попытке изменить мировой порядок
Здание Пентагона. Архивное фото
Пентагон опубликовал карту маршрута беспилотника, сбитого Ираном
Председатель комиссии Совета Федерации РФ по информационной политике Алексей Пушков на заседании Временной комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ в ММПЦ МИА Россия сегодня. 24 апреля 2019
Пушков увидел в угрозах Трампа намерение начать "свою" войну
Президент США Дональд Трамп
Трамп прокомментировал возможность удара по Ирану
Протесты у здания парламента в Тбилиси. 20 июня 2019
Евросоюз призвал грузинские власти и протестующих к спокойствию
Протесты у здания парламента в Тбилиси. 20 июня 2019
В Тбилиси спецназ открыл стрельбу резиновыми пулями по протестующим
Протесты у здания парламента в Тбилиси. 20 июня 2019
Экс-глава минздрава Грузии рассказал о состоянии пострадавших в Тбилиси
Глава синодального отдела РПЦ по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда
В РПЦ прокомментировали отделение Филарета от "новой церкви" Украины
Путин ответил на критику в адрес "Единой России"
Протесты у здания парламента в Тбилиси. 20 июня 2019
В ходе акции протеста в Тбилиси пострадала корреспондент "Газеты.ру"
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:01Индекс S&P 500 закрылся на рекордном уровне на ожидании снижения ставки ФРС
02:58Евросоюз намерен обеспечить эффективный контроль на внешних границах
02:57Премьер Ирландии: выбрать папу Римского легче, чем кандидатов на посты в ЕС
02:51Евросоюз намерен защитить свои коммуникационные сети от внешних угроз
02:47США и Канада будут сотрудничать по критическому минеральному сырью
02:46Летевший из Екатеринбурга самолет Utair со второго раза сел в Тюмени
02:38В РАН объяснили, почему НАСА не смогло участвовать в проекте "Миллиметрон"
02:34Экс-советник Трампа заявила, что его штаб не координировался с Россией
02:32В ходе акции протеста в Тбилиси пострадала корреспондент "Газеты.ру"
02:27Диетолог Мухина заявила, что не выдавала себя за лечащего врача Алибасова
02:23В ходе протестов в Тбилиси ранили продюсера видеоагентства Ruptly
02:14Евросоюз призвал грузинские власти и протестующих к спокойствию
02:11Пентагон обвинил Москву в попытке изменить мировой порядок
02:10США опоздали с попытками помешать "Северному потоку — 2", считает инвестор
02:08Глава МИД Литвы заявил о "неуважении" из-за "Северного потока — 2"
02:02Мексика выделит Сальвадору 30 миллионов долларов для борьбы с миграцией
02:00Российско-белорусский спутник наблюдения Земли запустят с Восточного
02:00Ученые выяснили, как развал колхозов повлиял на выбросы парниковых газов
01:57В Мексике похитили американского студента
01:55Арабская коалиция нанесла удары по заминированным катерам хуситов в Йемене
Лента новостейМолния