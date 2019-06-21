В Тбилиси разогнали протест перед зданием парламента

Протесты у здания парламента в Тбилиси. 20 июня 2019

Протесты у здания парламента в Тбилиси. 20 июня 2019

© AP Photo / Shakh Aivazov Протесты у здания парламента в Тбилиси. 20 июня 2019

ТБИЛИСИ, 21 июн - РИА Новости. Спецназ разогнал митинговавших перед зданием парламента в центре Тбилиси, применив спецтехнику. Патрульная полиция начала задерживать участников акции, передает Спецназ разогнал митинговавших перед зданием парламента в центре Тбилиси, применив спецтехнику. Патрульная полиция начала задерживать участников акции, передает Sputnik Грузия

По данным грузинского Первого канала, спецназ расчистил прилегающую к парламенту территорию, но митингующие еще не расходятся до конца. Патрульная полиция начала задерживать отошедших на параллельные улицы участников акций.

Водомёты еще стоят на проспекте близ парламента, спецназ продолжает использовать резиновые пули. Скорая помощь оказывает помощь пострадавшим.

По последним данным, пострадали 30 участников акции и 39 полицейских, сказал журналистам советник премьера Грузии Давид Сергеенко.

Среди пострадавших есть и журналисты. Во время акции протеста ранен резиновой пулей продюсер видеоагентства Ruptly. Он вел прямую трансляцию в момент выстрела. По его словам в тот момент обстановка очень обострилась.

"Спецназ открыл огонь резиновыми пулями и пустил слезоточивый газ. Я пытался снимать, и вдруг резкая боль в области печени - это была резиновая пуля. Рукой проверил - была кровь, сразу обратился к скорой помощи", - цитирует Telegram-канал RT слова продюсера Ruptly.

Кроме того, от слезоточивого газа пострадала корреспондент интернет-издания "Газета.ру".

Протесты в Тбилиси

Накануне в грузинской столице прошла Генеральная сессия Межпарламентской ассамблеи православия. Руководитель российской делегации Сергей Гаврилов открыл сессию, сидя в кресле главы грузинского парламента. Это вызвало недовольство оппозиции из "Единого национального движения" и "Европейской Грузии".

Оппозиционные депутаты покинули зал, заседание было прервано. После этого здание парламента захватили радикалы. Гаврилов рассказал РИА Новости, что радикалы облили его водой и пытались отобрать документы.

Участники акции протеста потребовали, чтобы российские делегаты немедленно покинули страну. Митингующие закидали яйцами здание гостиницы, где находился Гаврилов.