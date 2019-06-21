Экс-глава минздрава Грузии рассказал о состоянии пострадавших в Тбилиси

ТБИЛИСИ, 21 июн – РИА Новости. Бывший министр здравоохранения Грузии Давид Сергеенко заявил, что в ходе акции протеста в центре Тбилиси, где спецназ использовал слезоточивый газ и резиновые пули, за медицинской помощью обратились почти 70 человек,

"За медпомощью обратились 30 активистов и 38 правоохранителей. Их состояние нетяжелое", - заявил он журналистам.

Клиники, куда госпитализированы пострадавшие, вместе с Сергеенко посещает новый глава минздрава Екатерина Тикарадзе. Сергеенко покинул должность министра на этой неделе.