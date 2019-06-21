Пентагон опубликовал карту маршрута беспилотника, сбитого Ираном

ВАШИНГТОН, 21 июн - РИА Новости. Пентагон опубликовал в четверг полетный план и карту маршрута беспилотника RQ-4, сбитого иранскими ПВО, в доказательство того, что тот находился в международном воздушном пространстве.

Из карты следует, что беспилотник находился вне воздушного и морского пространства Ирана. Пентагон при этом не подтвердил карту объективными средствами контроля.

Pentagon issues map as proof that Iran shot down US Navy Global Hawk surveillance drone over international watershttps://t.co/bJ42eFO624 pic.twitter.com/fplLi1HXnl — ArmyTimes (@ArmyTimes) June 20, 2019

Корпус стражей исламской революции (часть вооруженных сил Ирана) в четверг сообщил, что иранские военные сбили американский беспилотник у входа в Персидский залив на юге страны, после того как он нарушил воздушное пространство Ирана. Позже Центральное командование вооруженных сил США заявило, что иранский зенитно-ракетный комплекс сбил беспилотник ВМС США над Ормузским проливом, в международном воздушном пространстве.