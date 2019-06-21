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РИА Новости

Пентагон опубликовал карту маршрута беспилотника, сбитого Ираном

01:28
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© AP Photo / Charles Dharapak, FileЗдание Пентагона. Архивное фото
Здание Пентагона. Архивное фото
© AP Photo / Charles Dharapak, File
ВАШИНГТОН, 21 июн - РИА Новости. Пентагон опубликовал в четверг полетный план и карту маршрута беспилотника RQ-4, сбитого иранскими ПВО, в доказательство того, что тот находился в международном воздушном пространстве.
Из карты следует, что беспилотник находился вне воздушного и морского пространства Ирана. Пентагон при этом не подтвердил карту объективными средствами контроля.
Корпус стражей исламской революции (часть вооруженных сил Ирана) в четверг сообщил, что иранские военные сбили американский беспилотник у входа в Персидский залив на юге страны, после того как он нарушил воздушное пространство Ирана. Позже Центральное командование вооруженных сил США заявило, что иранский зенитно-ракетный комплекс сбил беспилотник ВМС США над Ормузским проливом, в международном воздушном пространстве.
Президент США Дональд Трамп назвал это "очень большой ошибкой Ирана", однако позднее заявил, что не верит в преднамеренный характер этого, предположив, что кто-то принял это решение по ошибке.
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