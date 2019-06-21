ООН частично приостановила операции по оказанию гумпомощи в Йемене

МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. Всемирная продовольственная программа (ВПП) ООН частично приостановила операции по оказанию продовольственной помощи в Йемене, следует из заявления, размещенного на Всемирная продовольственная программа (ВПП) ООН частично приостановила операции по оказанию продовольственной помощи в Йемене, следует из заявления, размещенного на сайте организации.

ВПП прекращает операции на территории, контролируемой повстанцами-хуситами, в том числе в столице Сане.

"Это решение было принято в качестве последнего средства, после того как в результате длительных переговоров не удалось достичь соглашения, которое предусматривало бы меры контроля, чтобы предотвратить (ситуацию), когда продовольствие не доходит до уязвимых групп населения в Йемене", - говорится в документе.

Однако ВПП продолжит обеспечивать продовольствием детей, страдающих от недоедания, беременных и кормящих матерей, несмотря на приостановку операции.

В мае представители Всемирной продовольственной программы пригрозили остановить поставки гуманитарной помощи в Йемен, если хуситы не дадут добраться до голодающих. В ВПП напомнили, что уже несколько раз связывались с руководством хуситов, чтобы договориться о предоставлении доступа гуманитарной помощи в ряд районов под их контролем, но прогресса достигнуть не удалось. По их словам, хуситы препятствуют независимому распределению помощи нуждающимся.

По данным Всемирной продовольственной программы, более 20 миллионов йеменцев голодают из-за военных действий, которые продолжаются более четырех лет, и вызванной этим тяжелой экономической ситуации в стране.