ООН частично приостановила операции по оказанию гумпомощи в Йемене

МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. Всемирная продовольственная программа (ВПП) ООН частично приостановила операции по оказанию продовольственной помощи в Йемене, следует из заявления, размещенного на сайте организации.
ВПП прекращает операции на территории, контролируемой повстанцами-хуситами, в том числе в столице Сане.
"Это решение было принято в качестве последнего средства, после того как в результате длительных переговоров не удалось достичь соглашения, которое предусматривало бы меры контроля, чтобы предотвратить (ситуацию), когда продовольствие не доходит до уязвимых групп населения в Йемене", - говорится в документе.
Однако ВПП продолжит обеспечивать продовольствием детей, страдающих от недоедания, беременных и кормящих матерей, несмотря на приостановку операции.
В мае представители Всемирной продовольственной программы пригрозили остановить поставки гуманитарной помощи в Йемен, если хуситы не дадут добраться до голодающих. В ВПП напомнили, что уже несколько раз связывались с руководством хуситов, чтобы договориться о предоставлении доступа гуманитарной помощи в ряд районов под их контролем, но прогресса достигнуть не удалось. По их словам, хуситы препятствуют независимому распределению помощи нуждающимся.
По данным Всемирной продовольственной программы, более 20 миллионов йеменцев голодают из-за военных действий, которые продолжаются более четырех лет, и вызванной этим тяжелой экономической ситуации в стране.
Военно-политический конфликт в Йемене между правительством и повстанцами-хуситами из шиитского движения "Ансар Алла" продолжается с 2014 года. На стороне правительства с марта 2015 года выступает военная коалиция арабских стран во главе с Саудовской Аравией. В декабре 2018 года стороны конфликта в Йемене впервые за несколько лет встретились за столом переговоров, которые были организованы под эгидой ООН в Стокгольме. Им удалось достигнуть ряда важных соглашений, в частности, об обмене пленными, прекращении огня в городе-порте на Красном море Ходейде и передаче его хуситами под контроль ООН.