На Гавайях разрешили строительство гигантского телескопа на священной горе

Так художник представил себе 30-метровый телескоп на горе Мауна-Кеа, разрешение на строительство которого было отозвано судом США

ВАШИНГТОН, 21 июн - РИА Новости, Алексей Богдановский. Власти американского штата Гавайи дали разрешение на строительство Тридцатиметрового телескопа на священной горе Мауна-Кеа, которую почитают коренные жители архипелага, сообщил губернатор штата Дэвид Игэ.

На протяжении ряда лет строительство оспаривалось активистами, в том числе и в судах. Противники строительства заявляли, что верования коренных гавайцев не учитывают в планах строительства. Верховный суд штата поддержал строительство в прошлом году четырьмя голосами против одного. На горе Мауна-Кеа уже работает крупная обсерватория, включающая несколько исследовательских центров.

"Мы будем действовать с уважением к людям, месту и культуре, которые придают Гавайям уникальность", - сказал губернатор.

Во время пресс-конференции, посвященной событию, он также пообещал, что будет работать над тем, чтобы наука не мешала культуре. "Это все же не нефтепровод, а телескоп", - пояснил губернатор.

Гавайский университет, на землях которого будет построен телескоп, сообщил, что власти штата убрали "четыре возведенных без разрешения структуры" - самодельные алтари, которые возвели активисты, чтобы не дать строить телескоп. Верховный суд штата ранее посчитал, что эти алтари не являются традиционными постройками, подлежащими защите государства. Их снесли с помощью консультантов по верованиям местных жителей.