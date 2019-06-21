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РИА Новости

На Гавайях разрешили строительство гигантского телескопа на священной горе

01:14
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© Фото : TMT Observatory CorporationТак художник представил себе 30-метровый телескоп на горе Мауна-Кеа, разрешение на строительство которого было отозвано судом США
Так художник представил себе 30-метровый телескоп на горе Мауна-Кеа, разрешение на строительство которого было отозвано судом США
© Фото : TMT Observatory Corporation
ВАШИНГТОН, 21 июн - РИА Новости, Алексей Богдановский. Власти американского штата Гавайи дали разрешение на строительство Тридцатиметрового телескопа на священной горе Мауна-Кеа, которую почитают коренные жители архипелага, сообщил губернатор штата Дэвид Игэ.
На протяжении ряда лет строительство оспаривалось активистами, в том числе и в судах. Противники строительства заявляли, что верования коренных гавайцев не учитывают в планах строительства. Верховный суд штата поддержал строительство в прошлом году четырьмя голосами против одного. На горе Мауна-Кеа уже работает крупная обсерватория, включающая несколько исследовательских центров.
"Мы будем действовать с уважением к людям, месту и культуре, которые придают Гавайям уникальность", - сказал губернатор.
Во время пресс-конференции, посвященной событию, он также пообещал, что будет работать над тем, чтобы наука не мешала культуре. "Это все же не нефтепровод, а телескоп", - пояснил губернатор.
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Гавайский университет, на землях которого будет построен телескоп, сообщил, что власти штата убрали "четыре возведенных без разрешения структуры" - самодельные алтари, которые возвели активисты, чтобы не дать строить телескоп. Верховный суд штата ранее посчитал, что эти алтари не являются традиционными постройками, подлежащими защите государства. Их снесли с помощью консультантов по верованиям местных жителей.
Тридцатиметровый телескоп обойдется в 1,4 миллиарда долларов и станет третьим в серии так называемых экстремально больших телескопов. Планируется, что телескоп с 30-метровым сегментным зеркалом общей площадью 664 квадратных метра будет собирать в 9 раз больше света, чем крупнейшие из ныне существующих телескопов. Предполагается, что телескоп будет введен в строй в 2027 году.
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