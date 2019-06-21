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РИА Новости

Трамп и Трюдо договорились укреплять границу между США и Канадой

01:10
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© AFP 2019 / Jim WatsonПремьер-министр Канады Джастин Трюдо и президент США Дональд Трамп. Архивное фото
Премьер-министр Канады Джастин Трюдо и президент США Дональд Трамп. Архивное фото
© AFP 2019 / Jim Watson
Премьер-министр Канады Джастин Трюдо и президент США Дональд Трамп. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 21 июн - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп и премьер-министр Канады Джастин Трюдо договорились о новых мерах безопасности на границе, сообщил Белый дом.
Сухопутная граница США и Канады является наиболее протяженной международной границей в мире, ее длина составляет 8,9 тысячи километров.
Трамп и Трюдо заявили, что уже летом 2019 года начнется реализация инициативы по укреплению границы, которая сделает ее пересечение более безопасным и быстрым.
"Президент Трамп и премьер-министр Трюдо объявили о намерении улучшить работу на границе этим летом с помощью нового соглашения о предварительном разрешении на пересечение границы, которое даст возможность предварительно оформлять разрешение для путешественников, пересекающих границу по земле, железной дороге и по во воде, а также через дополнительные аэропорты", - говорится в сообщении Белого дома.
Канаду ранее не касались претензии Трампа, который обвиняет другого соседа США — Мексику — в отправке на американскую территорию нелегальных мигрантов. Обещание построить стену на границе с Мексикой было ключевым предвыборным обещанием Трампа, но эти предложения не коснулись Канады, которая сохраняет жесткий визовый режим для граждан третьих стран.
Президент США Дональд Трамп
9 июня, 16:37
Трамп заявил о начале "прекрасного сотрудничества" США и Мексики
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Джастин ТрюдоДональд ТрампКанадаСШАВ мире
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