Калининградского пожарного, пожаловавшегося Путину на зарплату, похвалили

КАЛИНИНГРАД, 21 июн - РИА Новости. Калининградский пожарный Станислав Таукачикас, который пожаловался президенту РФ Владимиру Путину на низкие зарплаты своих сослуживцев, рассказал, что его поблагодарил за смелость глава ГУМЧС по Калининградской области.

Во время прямой линии с президентом в четверг с видеообращением выступил сотрудник пожарной части из города Светлого Калининградской области Станислав Таукачикас, который сообщил, что заработная плата пожарного составляет 12-13 тысяч рублей. Сам Таукачикас как командир отделения получает 16 тысяч рублей, а многим, по его словам, приходится работать на двух работах.

"Вопрос зарплат для сотрудников, действительно, очень острый. Поэтому я решил записать обращение. В то, что его покажут, до последнего не верил, поскольку не первый раз отправлял вопросы. После эфира меня попросили связаться с начальником ГУ МЧС по региону, он поблагодарил меня за смелость", - сказал Таукачикас РИА Новости.

Он отметил, что сейчас находится в отпуске, но сразу же после того, как его видеовопрос показали в эфире, ему стали звонить друзья, знакомые и сослуживцы. О том, что Станислав готовит обращение к президенту, никто не знал.

Во время прямой линии Путин сообщил, что принято решение о том, что в этом году МЧС будет выделено 4,3 миллиарда рублей, что позволит поднять зарплату сотрудникам. На следующий год предусмотрено 8 миллиардов рублей.

В главном управлении МЧС России по региону сообщили журналистам, что поддержки президента в этом вопросе ждали давно. По данным МЧС, сотрудники федеральной противопожарной службы делятся на две категории: аттестованные (то есть, имеющие специальные звания внутренней службы) и гражданские. Их заработная плата заметно отличается и варьируется в зависимости от должности, выслуги лет, классной подготовки участия в тушении особо сложных пожаров. Если первые, по данным ГУ МЧС, в среднем получают около 40 тысяч рублей, то размер заработной платы вторых, в среднем, равен 16 тысячам рублей.