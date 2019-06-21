Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-06-21T01:04Z
https://ria.ru/20190621/1555766263.html
https://cdn25.img.ria.ru/images/155575/95/1555759564_0:0:3040:1710_1036x0_80_0_0_fcd6537d75b86d2286cdaabaee5e672b.jpg
РИА Новости
Прямая линия с Владимиром Путиным

Калининградского пожарного, пожаловавшегося Путину на зарплату, похвалили

01:04
1271
© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПрямая линия с президентом РФ Владимиром Путиным. 20 июня 2019
Прямая линия с президентом РФ Владимиром Путиным. 20 июня 2019
© РИА Новости / Алексей Никольский
Перейти в фотобанк
Прямая линия с президентом РФ Владимиром Путиным. 20 июня 2019
КАЛИНИНГРАД, 21 июн - РИА Новости. Калининградский пожарный Станислав Таукачикас, который пожаловался президенту РФ Владимиру Путину на низкие зарплаты своих сослуживцев, рассказал, что его поблагодарил за смелость глава ГУМЧС по Калининградской области.
Во время прямой линии с президентом в четверг с видеообращением выступил сотрудник пожарной части из города Светлого Калининградской области Станислав Таукачикас, который сообщил, что заработная плата пожарного составляет 12-13 тысяч рублей. Сам Таукачикас как командир отделения получает 16 тысяч рублей, а многим, по его словам, приходится работать на двух работах.
"Вопрос зарплат для сотрудников, действительно, очень острый. Поэтому я решил записать обращение. В то, что его покажут, до последнего не верил, поскольку не первый раз отправлял вопросы. После эфира меня попросили связаться с начальником ГУ МЧС по региону, он поблагодарил меня за смелость", - сказал Таукачикас РИА Новости.
Он отметил, что сейчас находится в отпуске, но сразу же после того, как его видеовопрос показали в эфире, ему стали звонить друзья, знакомые и сослуживцы. О том, что Станислав готовит обращение к президенту, никто не знал.
Президент РФ Владимир Путин отвечает на вопросы россиян во время ежегодной специальной программы Прямая линия с Владимиром Путиным
Вчера, 19:41
"Когда жить станет легче?" Главные вопросы и ответы прямой линии с Путиным
Во время прямой линии Путин сообщил, что принято решение о том, что в этом году МЧС будет выделено 4,3 миллиарда рублей, что позволит поднять зарплату сотрудникам. На следующий год предусмотрено 8 миллиардов рублей.
В главном управлении МЧС России по региону сообщили журналистам, что поддержки президента в этом вопросе ждали давно. По данным МЧС, сотрудники федеральной противопожарной службы делятся на две категории: аттестованные (то есть, имеющие специальные звания внутренней службы) и гражданские. Их заработная плата заметно отличается и варьируется в зависимости от должности, выслуги лет, классной подготовки участия в тушении особо сложных пожаров. Если первые, по данным ГУ МЧС, в среднем получают около 40 тысяч рублей, то размер заработной платы вторых, в среднем, равен 16 тысячам рублей.
Ранее в четверг калининградский губернатор Антон Алиханов сообщил, что региональные власти уже изучили ситуацию с заработной платой в пожарной части города Светлого, однако правительство области не может повлиять на зарплаты не подведомственных им пожарных. В пресс-службе регионального кабмина журналистам сообщили, что средняя зарплата пожарных государственного бюджетного учреждения Калининградской области составляет не менее 22 тысяч рублей.
Президент РФ Владимир Путин отвечает на вопросы россиян во время ежегодной специальной программы Прямая линия с Владимиром Путиным
Вчера, 16:38
Об ошибке правительства и коррупции. Президент пообщался с россиянами
523122
Обсудить 0
Прямая линия с Владимиром ПутинымМЧС РФВладимир ПутинКалининградская областьРоссияОбщество
Рекомендуем
Пентагон в Вашингтоне
Пентагон обвинил Москву в попытке изменить мировой порядок
РИА
Новости
Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
Украинский эксперт назвал главное поражение Зеленского
Спикер палаты представителей США демократ Нэнси Пелоси. Архивное фото
В конгрессе США предостерегли Трампа от эскалации напряженности с Ираном
Действующий глава государства, кандидат на выборах президента Милош Земан на избирательном участке в Праге
Президент Чехии призвал Украину смириться с утратой Крыма
Лента
новостей
Представление доклада об обстоятельствах крушения лайнера Boeing 777 Malaysia Airlines. Архивное фото
ЕС призвал Россию сотрудничать с международным расследованием по MH17
Протесты у здания парламента в Тбилиси. 20 июня 2019
Симоньян прокомментировала протесты в Тбилиси
Председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин
Володин прокомментировал действия грузинских властей на МАП
Паспорта граждан ДНР и РФ. Архивное фото
ЕС может отказаться признавать российское гражданство за жителями Донбасса
Министр иностранных дел Исламской Республики Иран Мухаммад Джавад Зариф
В Иране извлекли обломки сбитого американского беспилотника
Саломе Зурабишвили. Архивное фото
Президент Грузии прокомментировала призыв Саакашвили к неподчинению
Выпускницы. Архивное фото
Названы города с самыми дорогими выпускными платьями
Сотрудники правоохранительных органов у здания Парламента Молдавии в Кишиневе. Архивное фото
Евросоюз поприветствовал мирную передачу власти в Молдавии
Протесты у здания парламента в Тбилиси. 20 июня 2019
Грузинская патриархия назвала протесты в Тбилиси справедливыми
Председатель комиссии Совета Федерации РФ по информационной политике Алексей Пушков на заседании Временной комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ в ММПЦ МИА Россия сегодня. 24 апреля 2019
Пушков увидел в угрозах Трампа намерение начать "свою" войну
Так художник представил себе 30-метровый телескоп на горе Мауна-Кеа, разрешение на строительство которого было отозвано судом США
На Гавайях разрешили строительство гигантского телескопа на священной горе
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:14Участники The Black Eyed Peas поделились ожиданиями от концерта в Москве
03:01Индекс S&P 500 закрылся на рекордном уровне на ожидании снижения ставки ФРС
02:58Евросоюз намерен обеспечить эффективный контроль на внешних границах
02:57Премьер Ирландии: выбрать папу Римского легче, чем кандидатов на посты в ЕС
02:51Евросоюз намерен защитить свои коммуникационные сети от внешних угроз
02:47США и Канада будут сотрудничать по критическому минеральному сырью
02:46Летевший из Екатеринбурга самолет Utair со второго раза сел в Тюмени
02:38В РАН объяснили, почему НАСА не смогло участвовать в проекте "Миллиметрон"
02:34Экс-советник Трампа заявила, что его штаб не координировался с Россией
02:32В ходе акции протеста в Тбилиси пострадала корреспондент "Газеты.ру"
02:27Диетолог Мухина заявила, что не выдавала себя за лечащего врача Алибасова
02:23В ходе протестов в Тбилиси ранили продюсера видеоагентства Ruptly
02:14Евросоюз призвал грузинские власти и протестующих к спокойствию
02:11Пентагон обвинил Москву в попытке изменить мировой порядок
02:10США опоздали с попытками помешать "Северному потоку — 2", считает инвестор
02:08Глава МИД Литвы заявил о "неуважении" из-за "Северного потока — 2"
02:02Мексика выделит Сальвадору 30 миллионов долларов для борьбы с миграцией
02:00Российско-белорусский спутник наблюдения Земли запустят с Восточного
02:00Ученые выяснили, как развал колхозов повлиял на выбросы парниковых газов
01:57В Мексике похитили американского студента
Лента новостейМолния