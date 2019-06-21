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РИА Новости

С космодрома Куру запустили ракету-носитель Ariane 5

00:56
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© РИА Новости / Алексей Панов / Перейти в фотобанкКосмодром "Куру" во Французской Гвиане. Архивное фото
Космодром Куру во Французской Гвиане. Архивное фото
© РИА Новости / Алексей Панов
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Космодром "Куру" во Французской Гвиане. Архивное фото
ПАРИЖ, 21 июн – РИА Новости. Ракета-носитель Ariane 5 с двумя спутниками T-16 и Eutelsat 7-C успешно стартовала с космодрома "Куру" во Французской Гвиане. Трансляция старта ведется на сайте компании-оператора космодрома Arianespace.
Старт состоялся в 18.43 (0.43 мск). Это пятый запуск ракеты с "Куру" в и второй с ракетой Ariane 5 в 2019 году.
На борту два спутника - T-16 и Eutelsat 7-C. Первый спутник был построен Airbus Defence and Space, второй - компанией Maxar Technologies в Пало-Альто, штат Калифорния. Оба спутника будут развернуты на геостационарной орбите.
Ariane-5 — европейская ракета-носитель, предназначенная для выведения грузов на низкую околоземную орбиту Земли. Запуски Ariane-5 производятся с "Куру" На разработку Ariane-5 были потрачено около десяти лет и 7 миллиардов долларов.
Гвианский космический центр — европейский космодром, расположенный вблизи города Куру во Французской Гвиане (департамент Франции в Южной Америке). Его расположение около экватора обеспечивает 15%-е преимущество по полезной нагрузке по сравнению с запусками в восточном направлении с американского космодрома на мысе Канаверал и 40%-е — при запусках с космодрома Байконур.
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ArianespaceКуру (космодром)Французская ГвианаАриан-5РИА Наука
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