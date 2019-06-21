С космодрома Куру запустили ракету-носитель Ariane 5

ПАРИЖ, 21 июн – РИА Новости. Ракета-носитель Ariane 5 с двумя спутниками T-16 и Eutelsat 7-C успешно стартовала с космодрома "Куру" во Французской Гвиане. Трансляция старта ведется на сайте компании-оператора космодрома Arianespace.

Старт состоялся в 18.43 (0.43 мск). Это пятый запуск ракеты с "Куру" в и второй с ракетой Ariane 5 в 2019 году.

На борту два спутника - T-16 и Eutelsat 7-C. Первый спутник был построен Airbus Defence and Space, второй - компанией Maxar Technologies в Пало-Альто, штат Калифорния. Оба спутника будут развернуты на геостационарной орбите.

Ariane-5 — европейская ракета-носитель, предназначенная для выведения грузов на низкую околоземную орбиту Земли. Запуски Ariane-5 производятся с "Куру" На разработку Ariane-5 были потрачено около десяти лет и 7 миллиардов долларов.