Украинский эксперт назвал главное поражение Зеленского

МОСКВА, 21 июн – РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский пока не выразил позицию по многим ключевым вопросам, что является его главным поражением, заявил украинский политический эксперт Руслан Бортник.

"Главное его (Зеленского – ред.) поражение и главное то, что вызывает у меня недовольство сегодня, – это то, что президент публично отсутствует во многих ключевых вопросах. Нет президентской позиции по тарифам, миру, борьбе с коррупцией. Президент уже должен четко сказать свою позицию по этим вопросам, и это огромная проблема", – сказал эксперт в четверг в эфире телеканала " 112. Украина ".

В то же время он назвал и достижение Зеленского на должности.

"Главное достижение Зеленского - это хоть и не бесконфликтная, но мирная и бескровная передача власти, переизбрание этой власти, и это сегодня главное. Мы видим сейчас борьбу за кадры, законодательные трения с парламентом, но это все по большому счету мелочи", - сказал Бортник.