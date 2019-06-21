Украинский эксперт назвал главное поражение Зеленского

МОСКВА, 21 июн – РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский пока не выразил позицию по многим ключевым вопросам, что является его главным поражением, заявил украинский политический эксперт Руслан Бортник.
"Главное его (Зеленского – ред.) поражение и главное то, что вызывает у меня недовольство сегодня, – это то, что президент публично отсутствует во многих ключевых вопросах. Нет президентской позиции по тарифам, миру, борьбе с коррупцией. Президент уже должен четко сказать свою позицию по этим вопросам, и это огромная проблема", – сказал эксперт в четверг в эфире телеканала "112. Украина".
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В то же время он назвал и достижение Зеленского на должности.
"Главное достижение Зеленского - это хоть и не бесконфликтная, но мирная и бескровная передача власти, переизбрание этой власти, и это сегодня главное. Мы видим сейчас борьбу за кадры, законодательные трения с парламентом, но это все по большому счету мелочи", - сказал Бортник.
Вскоре после инаугурации президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о досрочном прекращении полномочий Рады и назначил внеочередные выборы на 21 июля. Ряд депутатов от "Народного фронта" и Радикальной партии не согласились с этим решением и пытались обжаловать его в Конституционном суде. Но в четверг КС Украины признал указ Зеленского о проведении досрочных парламентских выборов конституционным.