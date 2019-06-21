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РИА Новости

Пушков увидел в угрозах Трампа намерение начать "свою" войну

00:46
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© РИА Новости / Нина Зотина / Перейти в фотобанкПредседатель комиссии Совета Федерации РФ по информационной политике Алексей Пушков на заседании Временной комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ в ММПЦ МИА "Россия сегодня". 24 апреля 2019
Председатель комиссии Совета Федерации РФ по информационной политике Алексей Пушков на заседании Временной комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ в ММПЦ МИА Россия сегодня. 24 апреля 2019
© РИА Новости / Нина Зотина
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МОСКВА, 21 июн – РИА Новости. Российский сенатор Алексей Пушков в своем Twitter прокомментировал угрозы президента США Дональда Трампа в отношении Ирана.
Ранее американский президент на вопрос журналистов о том, готовят ли США удары по Ирану после нападения на танкеры в Оманском заливе и атаки на беспилотник, заявил, что Иран "совершил большую ошибку".
"Скоро узнаете. Очевидно, мы не будем много об этом говорить", - сказал Трамп.
Пушков считает, что таким заявлением американский президент дает понять, что США вскоре могут начать боевые действия в отношении Ирана, что будет "своей" войной Трампа, а таковые были у каждого из прошлых президентов США.
"Как заявил Трамп, "вы скоро узнаете", будет ли у него своя война, как у каждого президента США до него. У Клинтона - война в Югославии, у Буша-мл. сразу две войны - в Ираке и Афганистане, у Обамы - в Ливии. Трамп клялся, что не начнёт новую. Цену этим клятвам "вы скоро узнаете", - написал сенатор.
Сенатор Алексей Пушков
19 июня, 01:05
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Ранее иранские военные сбили американский беспилотник. По информации Корпуса стражей исламской революции (КСИР, часть вооруженных сил Ирана), это произошло у входа в Персидский залив, после того, как беспилотник нарушил воздушное пространство Ирана.
В свою очередь, Центральное командование Вооруженных сил США заявило, что беспилотник сбили в международном воздушном пространстве над Ормузским проливом.
В ответ на это глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф назвал ложью сообщение США о месте происшествия и заявил, что Тегеран будет доказывать свою правоту.
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Дональд ТрампАлексей ПушковИранСШАВ мире
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