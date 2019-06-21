Пушков увидел в угрозах Трампа намерение начать "свою" войну

Председатель комиссии Совета Федерации РФ по информационной политике Алексей Пушков на заседании Временной комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ в ММПЦ МИА "Россия сегодня". 24 апреля 2019

МОСКВА, 21 июн – РИА Новости. Российский сенатор Алексей Пушков в своем Российский сенатор Алексей Пушков в своем Twitter прокомментировал угрозы президента США Дональда Трампа в отношении Ирана.

Ранее американский президент на вопрос журналистов о том, готовят ли США удары по Ирану после нападения на танкеры в Оманском заливе и атаки на беспилотник, заявил, что Иран "совершил большую ошибку".

"Скоро узнаете. Очевидно, мы не будем много об этом говорить", - сказал Трамп.

Пушков считает, что таким заявлением американский президент дает понять, что США вскоре могут начать боевые действия в отношении Ирана, что будет "своей" войной Трампа, а таковые были у каждого из прошлых президентов США.

"Как заявил Трамп, "вы скоро узнаете", будет ли у него своя война, как у каждого президента США до него. У Клинтона - война в Югославии, у Буша-мл. сразу две войны - в Ираке и Афганистане, у Обамы - в Ливии. Трамп клялся, что не начнёт новую. Цену этим клятвам "вы скоро узнаете", - написал сенатор.

Ранее иранские военные сбили американский беспилотник. По информации Корпуса стражей исламской революции (КСИР, часть вооруженных сил Ирана), это произошло у входа в Персидский залив, после того, как беспилотник нарушил воздушное пространство Ирана.

В свою очередь, Центральное командование Вооруженных сил США заявило, что беспилотник сбили в международном воздушном пространстве над Ормузским проливом.