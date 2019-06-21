В Тбилиси возобновили применение слезоточивого газа, сообщил участник акции

ТБИЛИСИ, 21 июн - РИА Новости. Спецназ в Тбилиси возобновил использование слезоточивого газа против оставшихся участников митинга перед зданием парламента, заявил РИА Новости участник акции.
"Вновь используют газ и стреляют резиновыми пулями. Ситуация неподконтрольная", - сказал агентству митингующий Георгий Чхиквадзе.
Clashes erupt outside Georgian parliament in #Tbilisi #Georgia pic.twitter.com/MZHHzy77gv— Ruptly (@Ruptly) June 20, 2019
Протесты захлестнули Тбилиси в четверг, митингующие выступают против участия российских делегатов в сессии Межпарламентской ассамблеи православия. Днем радикалы уже захватывали здание парламента, где находились российские представители, вечером они вновь штурмуют парламент. К ним присоединилась оппозиция, требуя отставки правительства. По последним данным Минздрава, почти 40 правоохранителей и 17 протестующих пострадали, среди пострадавших есть один журналист.