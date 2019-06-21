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РИА Новости

Названы города с самыми дорогими выпускными платьями

00:32
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкВыпускницы. Архивное фото
Выпускницы. Архивное фото
© РИА Новости / Максим Блинов
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МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. Средняя цена выпускного платья в России в 2019 году увеличилась на 11,1% по сравнению с предыдущим годом и достигла 4 тысяч рублей; самый дорогой наряд можно найти в Воронеже, а наиболее дешевый - в Ижевске, сообщили РИА Новости в сервисе для размещения объявлений "Авито".
Сервис отмечает, что спрос на выпускные платья в России за год увеличился на 8%, причем он вырос в 18 крупнейших городах. "На растущий спрос не повлияло и увеличение стоимость платьев на 11,1% (до 4 тысяч рублей) в целом по стране и в 22 из 23 городов. Единственным исключением стал Волгоград, где цена снизилась на 2,9%", - отметили в "Авито".
В Воронеже платье для выпускного можно, согласно данным сервиса, приобрести в среднем за 5,4 тысячи рублей - это самый большой показатель среди исследованных городов. Праздничный наряд в Москве стоит 4,9 тысячи рублей, в Краснодаре и в Ростове-на-Дону - 4,6 тысячи. Стоимость платья в Саратове - 3,9 тысячи рублей, в Самаре - 3,7 тысячи рублей.
В свою очередь самое недорогое платье можно найти в Ижевске: в этом городе стоимость составляет 2 тысячи рублей. Платье в Екатеринбурге стоит чуть дороже - 2,2 тысячи рублей, в Челябинске - 2,3 тысячи рублей. Платье для выпускного в Барнауле можно приобрести за 2,7 тысячи рублей, в Тольятти и Тюмени - за 2,8 тысячи, в Уфе - за 2,9 тысячи, в Санкт-Петербурге - за 3,1 тысячи рублей.
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Сервис отмечает, что выпускницы и их родители увеличивали активность в поиске платьев на "Авито" по мере приближения выпускного: число поисковых запросов росло с начала года и достигло пика 12 мая. Высокая активность сохранялась до 20 мая, а затем пошла вниз. "Таким образом, аналитики "Авито" обнаружили, что большинство старшеклассниц купили платья примерно в течение недели – за месяц до выпускного", - сообщили в сервисе.
По оценке "Авито", российские выпускницы чаще всего ищут платья маленького размера: ими по стране интересуется почти каждая вторая покупательница (46%). "Однако наиболее сильная конкуренция между выпускницами наблюдается за наряд самого большого размера (XXL)", - добавили в пресс-службе сервиса.
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