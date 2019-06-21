МВД Грузии назвало протесты "попыткой массового переворота"

ТБИЛИСИ, 21 июн - РИА Новости. МВД Грузии заявило, что использовало слезоточивый газ после того, как митингующие в центре Тбилиси, несмотря на призывы, продолжали попытки штурмовать парламент, и назвало действие участников протестов "попыткой массового переворота". Соответствующее заявление министерство опубликовало в четверг.