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РИА Новости

МВД Грузии назвало протесты "попыткой массового переворота"

00:29
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© AP Photo / Shakh AivazovПротесты у здания парламента в Тбилиси. 20 июня 2019
Протесты у здания парламента в Тбилиси. 20 июня 2019
© AP Photo / Shakh Aivazov
Протесты у здания парламента в Тбилиси. 20 июня 2019
ТБИЛИСИ, 21 июн - РИА Новости. МВД Грузии заявило, что использовало слезоточивый газ после того, как митингующие в центре Тбилиси, несмотря на призывы, продолжали попытки штурмовать парламент, и назвало действие участников протестов "попыткой массового переворота". Соответствующее заявление министерство опубликовало в четверг.
"Несмотря на призывы МВД, участники акции продолжали вторжение в здание парламента, попытку противостоять полиции и не повиноваться их законным требованиям", - заявило ведомство.
Министерство сообщает, что для обеспечения безопасности здоровья полицейских и физического противостояния правоохранители использовали "предусмотренные законом специальные возможности".
"МВД даст соответствующую оценку попытке массового переворота и вторжения в здание парламента", - гласит релиз.
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Протесты в ГрузииМВД ГрузииТбилисиГрузияВ мире
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