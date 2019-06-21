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РИА Новости

Президент Грузии прокомментировала призыв Саакашвили к неподчинению

00:27
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© Sputnik / Александр Имедашвили / Перейти в фотобанкСаломе Зурабишвили. Архивное фото
Саломе Зурабишвили. Архивное фото
© Sputnik / Александр Имедашвили
Перейти в фотобанк
Саломе Зурабишвили. Архивное фото
ТБИЛИСИ, 20 июн - РИА Новости. Президент Грузии Саломе Зурабишвили осудила заявление экс-главы страны Михаила Саакашвили, в котором тот призвал присутствующих на митинге в Тбилиси правоохранителей не подчиняться властям.
Ранее в четверг Саакашвили призвал в своем аккаунте в Facebook "созданную им полицию" не подчиняться руководству страны и "перейти на сторону народа".
"Абсолютно неприемлемо, когда гражданин другой страны призывает "созданную им полицию"... к неподчинению. И такой антиконституционный призыв транслируется общественным телевидением. Пришло время, чтобы государство отреагировало на все нарушения..", - написала Зурабишвили на своей странице в Facebook.
Глава государства призвала народ к спокойствию, несмотря на то, что считает произошедшее в четверг вредным для ценностей страны.
Ранее сообщалось, что почти 40 правоохранителей и 14 протестующих пострадали в ходе акции у парламента в Тбилиси. Среди пострадавших также один журналист.
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Протесты в ГрузииСаломе ЗурабишвилиМихаил СаакашвилиТбилисиГрузияВ мире
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