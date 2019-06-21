Президент Грузии прокомментировала призыв Саакашвили к неподчинению

ТБИЛИСИ, 20 июн - РИА Новости. Президент Грузии Саломе Зурабишвили осудила заявление экс-главы страны Михаила Саакашвили, в котором тот призвал присутствующих на митинге в Тбилиси правоохранителей не подчиняться властям.

Ранее в четверг Саакашвили призвал в своем аккаунте в Facebook "созданную им полицию" не подчиняться руководству страны и "перейти на сторону народа".

"Абсолютно неприемлемо, когда гражданин другой страны призывает "созданную им полицию"... к неподчинению. И такой антиконституционный призыв транслируется общественным телевидением. Пришло время, чтобы государство отреагировало на все нарушения..", - написала Зурабишвили на своей странице в Facebook

Глава государства призвала народ к спокойствию, несмотря на то, что считает произошедшее в четверг вредным для ценностей страны.