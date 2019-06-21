Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-06-21T00:17Z
https://ria.ru/20190621/1555765731.html
https://cdn25.img.ria.ru/images/138865/80/1388658030_0:257:3183:2047_1036x0_80_0_0_a727131e8d0c808e410877c54e488360.jpg
РИА Новости
Союзное государство

Приходько: изменения в Союзный договор с Белоруссией не предполагаются

00:17
218
© Пресс-служба правительства РФ / Перейти в фотобанкПервый замглавы аппарата правительства РФ Сергей Приходько. Архивное фото
Первый замглавы аппарата правительства РФ Сергей Приходько. Архивное фото
© Пресс-служба правительства РФ
Перейти в фотобанк
Первый замглавы аппарата правительства РФ Сергей Приходько. Архивное фото
МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. Изменения в договор о создании Союзного государства России и Белоруссии не предполагаются, возможность создания наднациональных институтов уже заложена в документе, заявил первый замглавы аппарата правительства РФ Сергей Приходько в преддверии визита российского премьера Дмитрия Медведева в Минск.
"Изменения в договор о создании Союзного государства не предусмотрены", - сказал Приходько журналистам, отвечая на вопрос о том, какие положения договора планируется пересмотреть.
По его словам, что касается Конституционного акта Союзного государства, то в настоящий момент работа на этом направлении не ведется. Согласно договору, вопрос о принятии такого акта будет рассмотрен по мере становления Союзного государства, уточнил представитель аппарата российского кабмина.
"Концепция создания наднациональных институтов также заложена в договоре. Идет обсуждение, какие именно органы и на каком этапе могут быть созданы", - добавил он.
Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев в пятницу в Минске проведет переговоры со своим белорусским коллегой Сергеем Румасом.
Флаги России и Белоруссии. Архивное фото
19 июня 2018, 06:33
Союзное государство России и Белоруссии
300200
Обсудить 1
Союзное государствоСергей ПриходькоПравительство РФБелоруссияРоссияВ мире
Рекомендуем
Паспорта граждан ДНР и РФ. Архивное фото
ЕС может отказаться признавать российское гражданство за жителями Донбасса
РИА
Новости
Действующий глава государства, кандидат на выборах президента Милош Земан на избирательном участке в Праге
Президент Чехии призвал Украину смириться с утратой Крыма
Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
Украинский эксперт назвал главное поражение Зеленского
Саломе Зурабишвили. Архивное фото
Президент Грузии прокомментировала призыв Саакашвили к неподчинению
Лента
новостей
«Дерзайте, верьте в себя». Владимир Путин поздравил выпускников
Путин поздравил российских выпускников с окончанием школы
Санкционная политика Евросоюза выдохлась, заявили в Крыму
Представление доклада об обстоятельствах крушения лайнера Boeing 777 Malaysia Airlines. Архивное фото
ЕС призвал Россию сотрудничать с международным расследованием по MH17
Премьер Грузии назвал протесты справедливыми
Протесты у здания парламента в Тбилиси. 20 июня 2019
В Тбилиси спецназ открыл стрельбу резиновыми пулями по протестующим
Евросоюз призвал возобновить переговоры для реализации Минских соглашений
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе
Саммит ЕС подтвердил "перспективы" для желающих присоединиться стран
Протесты у здания парламента в Тбилиси. 20 июня 2019
МВД Грузии назвало протесты "попыткой массового переворота"
Председатель комиссии Совета Федерации РФ по информационной политике Алексей Пушков на заседании Временной комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ в ММПЦ МИА Россия сегодня. 24 апреля 2019
Пушков увидел в угрозах Трампа намерение начать "свою" войну
Протесты у здания парламента в Тбилиси. 20 июня 2019
Число пострадавших в ходе протестов в Тбилиси достигло 54 человек
Здание Пентагона. Архивное фото
Пентагон опубликовал карту маршрута беспилотника, сбитого Ираном
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:14Участники The Black Eyed Peas поделились ожиданиями от концерта в Москве
03:01Индекс S&P 500 закрылся на рекордном уровне на ожидании снижения ставки ФРС
02:58Евросоюз намерен обеспечить эффективный контроль на внешних границах
02:57Премьер Ирландии: выбрать папу Римского легче, чем кандидатов на посты в ЕС
02:51Евросоюз намерен защитить свои коммуникационные сети от внешних угроз
02:47США и Канада будут сотрудничать по критическому минеральному сырью
02:46Летевший из Екатеринбурга самолет Utair со второго раза сел в Тюмени
02:38В РАН объяснили, почему НАСА не смогло участвовать в проекте "Миллиметрон"
02:34Экс-советник Трампа заявила, что его штаб не координировался с Россией
02:32В ходе акции протеста в Тбилиси пострадала корреспондент "Газеты.ру"
02:27Диетолог Мухина заявила, что не выдавала себя за лечащего врача Алибасова
02:23В ходе протестов в Тбилиси ранили продюсера видеоагентства Ruptly
02:14Евросоюз призвал грузинские власти и протестующих к спокойствию
02:11Пентагон обвинил Москву в попытке изменить мировой порядок
02:10США опоздали с попытками помешать "Северному потоку — 2", считает инвестор
02:08Глава МИД Литвы заявил о "неуважении" из-за "Северного потока — 2"
02:02Мексика выделит Сальвадору 30 миллионов долларов для борьбы с миграцией
02:00Российско-белорусский спутник наблюдения Земли запустят с Восточного
02:00Ученые выяснили, как развал колхозов повлиял на выбросы парниковых газов
01:57В Мексике похитили американского студента
Лента новостейМолния