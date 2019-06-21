Приходько: изменения в Союзный договор с Белоруссией не предполагаются

МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. Изменения в договор о создании Союзного государства России и Белоруссии не предполагаются, возможность создания наднациональных институтов уже заложена в документе, заявил первый замглавы аппарата правительства РФ Сергей Приходько в преддверии визита российского премьера Дмитрия Медведева в Минск.

"Изменения в договор о создании Союзного государства не предусмотрены", - сказал Приходько журналистам, отвечая на вопрос о том, какие положения договора планируется пересмотреть.

По его словам, что касается Конституционного акта Союзного государства, то в настоящий момент работа на этом направлении не ведется. Согласно договору, вопрос о принятии такого акта будет рассмотрен по мере становления Союзного государства, уточнил представитель аппарата российского кабмина.

"Концепция создания наднациональных институтов также заложена в договоре. Идет обсуждение, какие именно органы и на каком этапе могут быть созданы", - добавил он.