ЕС может отказаться признавать российское гражданство за жителями Донбасса

БРЮССЕЛЬ, 21 июн – РИА Новости. ЕС будет отслеживать ситуацию на востоке Украины и готов "в координации с международными партнерами" рассмотреть вопрос о непризнании выданных жителям Донбасса российских паспортов, говорится в заявлении, одобренном на саммите ЕС в Брюсселе.
"Евросовет продолжит мониторинг ситуации на востоке Украины и готов рассмотреть дальнейшие варианты, включая непризнание российских паспортов, выданных в нарушение Минских соглашений", - говорится в документе.
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В нем отмечается, что такие меры могут быть приняты "в тесной координации с международными партнерами" ЕС.
"Европейский совет вновь призывает Россию безоговорочно освободить захваченных украинских моряков, вернуть захваченные суда и обеспечить свободный проход всех судов через Керченский пролив в соответствии с международным правом", - говорится также в документе.
Три корабля ВМС Украины 25 ноября 2018 года нарушили границу России, вошли во временно закрытую акваторию территориального моря РФ и двинулись из Черного моря к Керченскому проливу. Они опасно маневрировали и не подчинялись законным требованиям российских властей. Корабли с 22 моряками и двумя сотрудниками СБУ были задержаны. В отношении задержанных возбуждено уголовное дело о незаконном пересечении госграницы. Президент РФ Владимир Путин назвал инцидент провокацией, которая была связана с низким рейтингом президента Украины Петра Порошенко в преддверии выборов, которые в итоге выиграл Зеленский.
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