ЕС может отказаться признавать российское гражданство за жителями Донбасса

БРЮССЕЛЬ, 21 июн – РИА Новости. ЕС будет отслеживать ситуацию на востоке Украины и готов "в координации с международными партнерами" рассмотреть вопрос о непризнании выданных жителям Донбасса российских паспортов, говорится в заявлении, одобренном на саммите ЕС в Брюсселе.

"Евросовет продолжит мониторинг ситуации на востоке Украины и готов рассмотреть дальнейшие варианты, включая непризнание российских паспортов, выданных в нарушение Минских соглашений", - говорится в документе.

В нем отмечается, что такие меры могут быть приняты "в тесной координации с международными партнерами" ЕС.

"Европейский совет вновь призывает Россию безоговорочно освободить захваченных украинских моряков, вернуть захваченные суда и обеспечить свободный проход всех судов через Керченский пролив в соответствии с международным правом", - говорится также в документе.