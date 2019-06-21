Число пострадавших в ходе протестов в Тбилиси достигло 54 человек

ТБИЛИСИ, 21 июн - РИА Новости. Почти 40 правоохранителей и 14 протестующих пострадали в ходе акции у парламента в Тбилиси, сообщает грузинский минздрав.
Ранее ведомство сообщало, что пострадали 16 человек.
Clashes erupt outside Georgian parliament in #Tbilisi #Georgia pic.twitter.com/MZHHzy77gv— Ruptly (@Ruptly) June 20, 2019
"Пострадали 38 правоохранителей и 14 активистов", - говорится в сообщении.
По данным минздрава, правоохранители получили ранения средней тяжести.
Среди пострадавших также один журналист. Ранее сообщалось, что репортер грузинского Первого канала пострадал от резиновой пули.