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РИА Новости

Число пострадавших в ходе протестов в Тбилиси достигло 54 человек

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© AP Photo / Roxana TanasachiПротесты у здания парламента в Тбилиси. 20 июня 2019
Протесты у здания парламента в Тбилиси. 20 июня 2019
© AP Photo / Roxana Tanasachi
Протесты у здания парламента в Тбилиси. 20 июня 2019
ТБИЛИСИ, 21 июн - РИА Новости. Почти 40 правоохранителей и 14 протестующих пострадали в ходе акции у парламента в Тбилиси, сообщает грузинский минздрав.
Ранее ведомство сообщало, что пострадали 16 человек.
"Пострадали 38 правоохранителей и 14 активистов", - говорится в сообщении.
По данным минздрава, правоохранители получили ранения средней тяжести.
Среди пострадавших также один журналист. Ранее сообщалось, что репортер грузинского Первого канала пострадал от резиновой пули.
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