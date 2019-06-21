Как прошло открытие нового зала Третьяковки

МОСКВА, 21 июн — РИА Новости, Анна Нехаева. Третьяковская галерея расширяется: музей открыл новую площадку в бывшем пространстве ЦДХ на Крымском Валу — "Западное крыло". Дебютным стал междисциплинарный проект "Свободный полет", посвященный Андрею Тарковскому и художникам-нонконформистам.

Дом

ЦДХ (Центральный Дом художника) делил с Новой Третьяковкой здание до 31 марта. После ликвидации Международной конфедерации союзов художников (МКСХ), которой и принадлежал ЦДХ, все площади передали Третьяковке. За два с половиной месяца ГТГ кардинально изменила привычное для посетителей пространство, превратив его в тотальную инсталляцию на более чем 3,5 тысячи квадратных метров. Здесь нашлось место видеоарту, живописи, графике, архивным документам — почти 70 работам художников.

"Мы получили это здание два месяца назад. Все это время шла утомительная, кропотливая работа по приведению пространства в нынешнее состояние — были снесены временные стенки и коммерческие ларьки, которые на протяжении долгого времени не позволяли оценить архитектуру этой части здания и понять невероятные возможности, которые это пространство дает", — сказала на церемонии открытия директор Третьяковской галереи Зельфира Трегулова.

Творческие поиски

На Крымском Валу выставляют искусство ХХ века и ряд течений XXI-го: авангард, соцреализм, нонконформизм. Занимая новую соседнюю площадку, музей заявил, что будет следовать линии междисциплинарности проектов.

Под музыку Иоганна Себастьяна Баха, Кшиштофа Пендерецкого, Эдуарда Артемьева в "Свободном полете" встречаются и вступают в диалог фильмы режиссера Андрея Тарковского с живописью и скульптурой советских нонконформистов из коллекции московского "Музея AZ" (Музей Анатолия Зверева). Возникает ощущение единого культурного пространства — когда не связанные между собой произведения, созданные в одно время, обнаруживают схожие черты и перекликаются друг с другом.

Вокруг Тарковского

За основу взяли три выставки "Музея AZ", посвященные "Андрею Рублеву", "Сталкеру", "Солярису" и творческим поискам художников 1960-1980-х годов — "Предвидение", "Прорыв в прошлое" и "Новый полет на Солярис". Как напоминают организаторы, в этом году исполняется полвека с премьеры "Андрея Рублева" на Каннском кинофестивале и 40 лет — картине "Сталкер".

Каждую из трех частей выставки предваряет эпиграф. Самый волнующий — второй: гигантская фотография Виктории Ивлевой, единственного фоторепортера в мире, кто после катастрофы на Чернобыльской АЭС побывал внутри четвертого энергоблока и в реакторном зале. Следом в узком темном коридоре друг напротив друга выставлены снимки со съемок "Сталкера" и завораживающие жуткие кадры Ивлевой.

В третьей части зрителей ждет настоящий космический корабль в стиле "Соляриса": вход с зеркальными стенами — место для селфи, как шутят кураторы, — и длинный коридор, в котором установлены произведения художников. Центральное место занимает инсталляция Платона Инфанте — темная панель со сферой в центре, на которую проецируются различные изображения. "Обрамлением" становятся скульптура Эрнста Неизвестного, композиции Олега Целкова, произведения Юло Соостера с сюрреалистическими растениями, а также работы Лидии Мастерковой, Владимира Немухина и других известных мастеров.

Финал проекта — настоящая ода вечности. Это отсканированная версия картины Питера Брейгеля — Старшего "Охотники на снегу", предоставленная Венским музеем истории искусств. Зритель словно погружается в мир художника, показанный под многократным увеличением, и понимает, насколько композиция и манера средневекового мастера близки эстетике XX века. Полотно выступает своеобразной метафорой непрерывности художественного мышления.