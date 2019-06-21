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РИА Новости

Треть женщин идет на свидания ради бесплатного ужина, заявляют ученые

Вчера, 07:15
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© Fotolia / konradbakДевушка на свидании
Девушка на свидании
© Fotolia / konradbak
МОСКВА, 21 июн — РИА Новости. Примерно каждая третья девушка соглашается пойти на свидание не из романтических чувств, а из-за того, что это позволит бесплатно пообедать или поужинать. К такому выводу пришли социологи, опубликовавшие результаты наблюдений в журнале SPPS.

"Мы заинтересовались этой проблемой после того, как прочитали об этом в новостях. Что интересно, чаще всего себя так вели девушки, которые страдали от нарциссизма, макиавеллизма и психопатии, а также придерживались традиционных представлений о ролях мужчин и женщин", — рассказывает Брайан Коллиссон (Brian Collisson) из университета города Азуса (США).

Одна из главных загадок человечества — почему люди, в отличие от большинства других приматов, ведут моногамный образ жизни и обычно живут вместе с одним и тем же партнером на протяжении долгих лет. Причину этого ученые видят в необходимости защищать потомство от агрессии других самцов, в наличии бабушек, сделавших моногамию выгодной в эволюционном плане, и даже в появлении орудий труда.
Выявить истоки моногамии мешает то, что до сих пор неизвестно, какая часть мозга и какие гормоны отвечают за формирование связей между "половинками" семей и что заставляет их поддерживать отношения на протяжении всей жизни. Кроме того, нейрофизиологи и психологи не могут дать однозначного определения, что такое любовь и чем она отличается от простого полового влечения.
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При этом наблюдения за жизнью шимпанзе и многих других диких животных показывают, что самки часто вступают в близкие или даже постоянные отношения с самцами в обмен на пищу. Многие антропологи предполагают, что развитие подобных форм поведения у наших непосредственных предков могло привести к появлению моногамии и привычки заботиться о потомстве.
Ученые усомнились в этих рассказах и решили проверить, так ли это на самом деле. Для этого они набрали группу из восьми сотен девушек-добровольцев, пользователей соцсетей. Девушки согласились пройти опрос, в рамках которого ученые составили их психологический портрет и проверили, как они относятся к подобным несерьезным свиданиям.
Коллиссон и его коллеги столкнулись с похожим феноменом в современной жизни, когда изучали одну из скандальных газетных историй о том, что многие девушки соглашаются на свидания с незнакомыми мужчинами только ради того, чтобы пообедать или поужинать в дорогом ресторане.
Результаты наблюдений сильно удивили Коллиссона и его коллег. Оказалось, что четверть участниц эксперимента хотя бы раз поступали подобным образом, хотя большинство из них считали такие формы поведения принципиально недопустимыми.
Тогда ученые провели еще один опрос в другой группе девушек, в которой не было представительниц меньшинств. На этот раз доля любительниц бесплатно поужинать была еще выше и достигла отметки в 33 процента.
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Анализируя эти данные, социологи открыли еще одну интересную закономерность. Оказалось, что девушки, часто прибегавшие к такому приему, отличались определенным набором негативных черт характера, которые психологи называют "темной триадой".
Ее носители, как правило, хорошо умеют манипулировать людьми, кроме того, им свойствен низкий уровень эмпатии, что может объяснять, почему они часто прибегают к подобным свиданиям. При этом ученые не исключают, что многие девушки заявили о таком поведении из-за нежелания признаваться, что свидание закончилось неудачно.
Как подчеркивает Коллиссон, все это не говорит о том, что подобные формы поведения характерны только для представительниц слабого пола. Точно так же ведут себя и мужчины, но пока никто не оценивал, как часто они так поступают. Социологи планируют восполнить этот пробел в самое ближайшее время.
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эволюциясоциологияОткрытия - РИА НаукаСШАРИА Наука
Популярные комментарии
Пропорция выходящих замуж по материальным причинам еще больше... что уж там обед )
21 июня, 07:55
Дмитрий Широков
2700100
Открытие в стиле британских учёных. Треть женщин США это не треть женщин планеты
21 июня, 08:10
LTLimoncello Tekilov
1611019
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