У брата Кейт Миддлтон угнали велосипед для собак

МОСКВА, 20 ноя — РИА Новости. Младший брат герцогини Кембриджской Джеймс Миддлтон сообщил в своем Инстаграме о том, что его собаки "расстроились", после того, как у него похитили специальный велосипед для перевозки домашних животных.

"К сожалению, мой Dog Bike украли. Элла и Ко опустошены – поездки на этом велосипеде доставляли нам столько радости, а также тем, кого мы встречали на пути. У меня есть запись с камер видеонаблюдения, которую сейчас изучают. Очень хотелось бы найти велосипед", - написал Джеймс Миддлтон.

Джеймс Миддлтон рассказал, что велосипед украли недавно. Транспортное средство было уникальным – с огромной тележкой впереди. В ней Джеймс Миддлтон возил своих многочисленных четвероногих питомцев.

Известно, что Джеймс Миддлтон редко куда-то выходит без своих любимых собак, поэтому утрата велосипеда стала настоящим потрясением.