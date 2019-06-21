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РИА Новости
Культура

У брата Кейт Миддлтон угнали велосипед для собак

Вчера, 08:18
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© AP Photo / Gareth Fuller/pool Джеймс Миддлтон
Джеймс Миддлтон
© AP Photo / Gareth Fuller/pool
МОСКВА, 20 ноя — РИА Новости. Младший брат герцогини Кембриджской Джеймс Миддлтон сообщил в своем Инстаграме о том, что его собаки "расстроились", после того, как у него похитили специальный велосипед для перевозки домашних животных.
"К сожалению, мой Dog Bike украли. Элла и Ко опустошены – поездки на этом велосипеде доставляли нам столько радости, а также тем, кого мы встречали на пути. У меня есть запись с камер видеонаблюдения, которую сейчас изучают. Очень хотелось бы найти велосипед", - написал Джеймс Миддлтон.
Джеймс Миддлтон рассказал, что велосипед украли недавно. Транспортное средство было уникальным – с огромной тележкой впереди. В ней Джеймс Миддлтон возил своих многочисленных четвероногих питомцев.
Известно, что Джеймс Миддлтон редко куда-то выходит без своих любимых собак, поэтому утрата велосипеда стала настоящим потрясением.
Несмотря на это, 32-летний брат герцогини решил извлечь пользу из несчастья. Он пообещал, что если публикация о велосипеде наберет 15 тысяч лайков, то он сделает пожертвование в приют для собак и кошек в Баттерси. Пост уже набрал почти 30 тысяч лайков.
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