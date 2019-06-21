Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-06-21T08:04Z
https://ria.ru/20190621/1555758076.html
https://cdn24.img.ria.ru/images/155574/79/1555747984_0:55:2248:1320_1036x0_80_0_0_81f26b5b4838573ebf475acbd4e4959f.jpg
РИА Новости

Нелетательный исход. Вернутся ли самолеты Boeing в небо

Вчера, 08:00
7970
© РИА Новости / Владимир СергеевПассажирский самолет в небе
Пассажирский самолет в небе
© РИА Новости / Владимир Сергеев
МОСКВА, 21 июн — РИА Новости, Максим Рубченко. На Парижском авиасалоне Boeing подписал одно соглашение на поставку самолетов, что дало руководству компании повод заявить о возвращении доверия авиаперевозчиков и пассажиров. О том, как в действительности обстоят дела у авиапроизводителя, — в материале РИА Новости.

Единственный смелый клиент

На авиасалоне в Ле Бурже "Боингу" удалось сохранить лицо: на самолеты нашелся покупатель. Англо-испанская International Airlines Group (IAG), владеющая авиакомпаниями British Airways, Aer Lingus и Iberia, пообещала купить у американского производителя 200 лайнеров в период с 2023 по 2027 год.
На брифинге, посвященном соглашению с IAG, глава Boeing Commercial Airplanes Кевин Макаллистер не скрывал ликования. "Мы рады, что команда IAG увидела особенности 737 MAX и выразила желание вернуться в семью Boeing 737", — признался он.
Чувства Макаллистера легко понять: в первый день авиасалона компания впервые за всю историю не заключила ни одного контракта на продажу самолетов. На это обратили внимание все ведущие деловые СМИ, отметившие, что Boeing пока не удается перебороть тотальное недоверие со стороны авиаперевозчиков и пассажиров.
Соглашение с IAG стало сигналом, что ситуация начинает меняться. "Мы полностью доверяем Boeing и ожидаем, что самолеты вернутся в эксплуатацию в ближайшие месяцы после одобрения регулирующими органами", — торжественно заявил генеральный директор International Airlines Group Вилли Уолш. При этом заключить обязывающий контракт на покупку лайнеров Уолш поостерегся, ограничившись лишь соглашением о намерениях, которое можно аннулировать в любой момент.
А ровно через 24 часа после сообщения о договоренности с IAG американский производитель получил новый тяжелый удар: American Airlines объявила о покупке 50 самолетов Airbus A321XLR. Как отмечает Business Insider, примеру American Airlines почти наверняка последуют другие авиакомпании, поскольку новости о технических проблемах Boeing появляются с пугающей регулярностью.

Крылья, шасси, стабилизатор

После гибели 346 авиапассажиров за полгода, самолеты Boeing находятся под пристальным вниманием авиарегуляторов всего мира. И это дает свои результаты: только в июне в продукции американской компании трижды были обнаружены дефекты.
Сначала сам Boeing сообщил, что у нескольких десятков машин найден дефект деталей предкрылков: некоторые из них не прошли термическую обработку, из-за чего не соответствуют "обязательным требованиям по прочности и сроку службы". Как отметил производитель, от поставщиков было получено 148 бракованных частей крыла.
Место крушения пассажирского самолета Boeing 737 Max 8 авиакомпании Ethiopian Airlines в Эфиопии
21 марта, 08:00
Восстание машины. Почему Boeing 737 MAX убивает людей
Всего через пару дней после этого Управление гражданской авиации (УГА) США направило Boeing директиву с требованием срочно устранить обнаруженные дефекты шин и шасси у Dreamliner. Как установили специалисты УГА, выявленные дефекты "могут привести к потере функции торможения на основном шасси, а также к потере у переднего шасси функций рулежки и контроля направления на земле".
Справедливости ради стоит отметить, что в обоих случаях авиапроизводителя подвели недобросовестные поставщики, так что формально сам Boeing не виноват. Однако у регулятора и покупателей возникли обоснованные вопросы к организации контроля качества в компании, внятных ответов на которые руководство Boeing пока не дало.
А в минувшую среду газета The Wall Street Journal (WSJ) сообщила о новой проблеме. В середине мая Boeing объявил об обновлении на 737 MAX программного обеспечения для системы коррекции маневрирования (MCAS), сбой в которой считается причиной крушения двух лайнеров этого типа: в ноябре в Индонезии и в марте в Эфиопии. После обновления у летчиков, в частности, появилась возможность полностью отключить автоматику в случае сомнений в ее корректной работе.
Однако, как утверждает WSJ, в случае полного отключения автоматики управлять самолетом может только очень сильный летчик — кривошипный механизм, используемый в механике стабилизатора (от положения которого зависит угол наклона самолета), требует огромных физических усилий на ручке управления.
"Эта проблема заставила специалистов провести переоценку условий безопасности на Boeing, — отмечает WSJ. — Что еще хуже, такой механизм управления стабилизаторами установлен на всех шести с лишним тысячах самолетов серии Boeing 737".
Вопрос в том, отмечает издание, будут ли регуляторы требовать, чтобы эта проблема была устранена на всех "семьсот тридцать седьмых". Дополнительные затраты в этом случае будут исчисляться десятками миллиардов долларов.

Пилотирование по видео

В день, когда Boeing сообщил о "прорывном" соглашении с International Airlines Group, в комитете по транспорту конгресса США начались слушания по катастрофам 737 MAX в Индонезии и Эфиопии. От решений конгрессменов во многом зависят сроки возобновления полетов этих машин (во всяком случае, в США).
Сам авиапроизводитель настаивает, что проблема решена и после обновления программного обеспечения летчикам достаточно изучить часовой видеокурс, чтобы безопасно эксплуатировать Boeing 737 MAX.
Авиалайнер Boeing 737 Max
17 мая, 02:26
Boeing завершил обновление программного обеспечения для самолетов 737 MAX
Однако привлеченный в качестве независимого эксперта Чесли Салли Салленбергер — легендарный летчик, посадивший в 2009-м авиалайнер на реку Гудзон, — заявил, что все пилоты 737 MAX, прежде чем возобновить полеты, должны пройти переподготовку на тренажере.
При этом Салленбергер отметил, что вся система проектирования и сертификации авиатехники в США перестала работать. "Очевидно, что оригинальная версия MCAS содержала фатальные ошибки и не подлежала одобрению регуляторами", — подчеркнул эксперт.
Председатель профсоюза авиапилотов США Даниэль Кэри в ответ заметил, что переобучение всех летчиков на тренажерах потребует огромных затрат, поскольку потребуется переобучить 4200 пилотов, работающих в American Airlines и еще девять тысяч в Southwest Airlines.
Кэри предложил компромиссный вариант: разрешить полеты пилотам после прохождения видеокурса, но с обязательным переобучением на тренажере в ближайшие десять месяцев. Окончательное решение о необходимой программе переобучения летчиков Управление гражданской авиации будет принимать после сертификационных полетов 737 MAX с обновленным программным обеспечением. Они должны начаться уже на следующей неделе.

Полетит — не полетит

Представители отрасли не ждут скорого возобновления полетов Boeing 737 MAX. В частности, глава Emirates Тим Кларк заявил накануне авиасалона в Ле-Бурже, что "этого не произойдет как минимум до конца года".
Таким образом, время простоя самолетов составит около девяти месяцев. Между тем, по оценкам экспертов, каждый месяц такой паузы обходится авиакомпаниям в десятки миллионов долларов. И все эти потери придется компенсировать авиапроизводителю.
Газокомпрессорная станция в Харьковской области
18 июня, 08:00
"Газа осталось на неделю". "Укртрансгаз" заявил о чрезвычайной ситуации
"Каждая авиакомпания, находящаяся в затруднительном положении из-за простоя 737 МAX, потребует от Boeing компенсаций", — уверен старший аналитик Bloomberg Intelligence по авиакосмической отрасли Джордж Фергюсон. По его оценке, общие потери перевозчиков по всему миру составляют около 100 миллионов долларов в месяц.
Другие эксперты дают еще более суровые оценки: аналитики JP Morgan говорят о 115 миллионах, а консалтинговая компания Frost and Sullivan — о 170 миллионах ежемесячного убытка.
К сегодняшнему дню о намерении получить с "Боинга" деньги уже заявили два десятка авиакомпаний. Первыми стали члены большой тройки китайских перевозчиков — China Southern, China Eastern и Air China, в конце мая официально потребовавшие возмещения ущерба.
Позже к ним присоединились Turkish Airlines, FlyDubai, Norwegian Air и Southwest, имеющий самый большой в мире парк 737 MAX. На прошлой неделе с подобным заявлением выступил генеральный директор Qatar Airways Акбар аль-Бейкер.
Кроме того, Boeing должен будет выплатить компенсации за гибель 346 пассажиров, а также урегулировать судебные иски со стороны акционеров, потерявших деньги из-за обвала биржевых котировок. В целом речь идет о миллиардах долларов.
Эксперты уверены: рано или поздно самолеты Boeing вернутся в небо. Просто потому, что замены им сейчас нет, — у Airbus просто не хватит производственных мощностей, чтобы удовлетворить весь спрос.
Самолеты Boeing 737 MAX авиакомпании Southwest Airlines в аэропорту Южной Калифорнии
28 апреля, 08:00
Boeing на дне: компания готовится потерять миллиарды долларов
Однако финансовое положение американского авиапроизводителя в обозримой перспективе останется весьма шатким. Не только из-за выплат компенсаций, но и потому, что заказчики будут использовать его проблемы для выбивания себе льгот и скидок.
Так, по неофициальным сообщениям из Ле Бурже, "прорывное" соглашение Boeing с International Airlines Group предусматривает поставку самолетов по ценам на 30 процентов ниже каталожных: IAG заплатит за 200 самолетов всего 16 миллиардов долларов вместо 24.
108108119
Обсудить 6
EmiratesBoeing 737СШАИндонезияЭкономика
Рекомендуем
Американский военный стоит рядом с зенитно-ракетным комплексом Patriot на военной базе в Мораге, Польша
Грядет битва США и Европы из-за советского оружия
РИА
Новости
Президент Филиппин Родриго Дутерте с винтовкой Галиль
Зарубежный опыт: президент Филиппин устал расстреливать наркоторговцев
Филарет Денисенко после заседания Синода Украинской православной церкви
Томос вынудил Филарета искать помощи в России
Американский болельщик на гонках
В США нашли способ возродить империю. Это по-настоящему опасно
Лента
новостей
Мигрантка помогает нести американский флаг на границе Мексики и США
Возможно ли выгнать миллион мигрантов из страны
Стенд национального института развития ВЭБ.РФ
ВЭБ подал в Стокгольмский арбитраж иск к Украине
Газовый трубопровод в Закарпатской области Украины
На Украине предсказали последствия потери газовой трубы
Бильче-Волыцко-Угерское газохранилище в Стрыйском районе Львовской области
Украинская имитация. Старые песни на новый лад или своп вместо транзита
Американские доллары
Ссудный день: даже союзники США избавляются от долларовых активов
Пентагон в Вашингтоне
Пентагон обвинил Москву в попытке изменить мировой порядок
Военный парад вооруженных сил Ирана в Тегеране
Вашингтон предупреждал Тегеран о планируемой атаке, сообщает Reuters
Китай прокомментировал сообщения об атаках США на энергосистемы в России
Рабочий на участке строительства газопровода Северный поток-2 в Ленинградской области
Глава МИД Литвы заявил о "неуважении" из-за "Северного потока — 2"
Медовые соты на пасеке в ущелье реки Бзыбь в Абхазии
Ученые нашли замену антибиотикам
На петербургском пляже произошла массовая драка
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:29Трамп отверг обвинения американской журналистки в изнасиловании
03:21Назван ранний признак неизлечимой болезни
03:04"Ростех" представит новое поколение досмотровых комплексов на базе "КамАЗа"
02:42Исследование выявило роль русского языка в жизни украинцев
02:32Американская журналистка обвинила Трампа в изнасиловании
02:13Трамп рассказал, с чем столкнется Иран в случае войны с США
02:09TUI собирается перебронировать туры в Грузию на Абхазию, Турцию и юг России
02:06Источник сообщил о переносе запусков американских кораблей Starliner к МКС
02:02Biletix планирует возвращать деньги за авиабилеты в Грузию в полном объеме
01:59В Ассоциации туроператоров назвали сроки возврата денег за туры в Грузию
01:55АТОР опубликовала памятку для россиян, купивших тур в Грузию
01:50Число жертв беспорядков в Гондурасе достигло трех человек, сообщают СМИ
01:47Матвиенко призвала отстаивать историческую правду о Второй мировой войне
01:45США пригрозили Ирану новыми мерами
01:41"Нет больше Грузии": режиссер Стуруа прокомментировал протесты в Тбилиси
01:23Первый канал отложил премьеру документального фильма о Чернобыле
01:18В Челябинской области загорелась кровля трехэтажного жилого дома
01:17Макрон наградил Элтона Джона Орденом почетного легиона Франции
01:15В Кремле назвали условие отмены запрета на полеты в Грузию
01:09В Совфеде прокомментировали запрет на полеты в Грузию
Лента новостейМолния