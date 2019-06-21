Нелетательный исход. Вернутся ли самолеты Boeing в небо

МОСКВА, 21 июн — РИА Новости, Максим Рубченко. На Парижском авиасалоне Boeing подписал одно соглашение на поставку самолетов, что дало руководству компании повод заявить о возвращении доверия авиаперевозчиков и пассажиров. О том, как в действительности обстоят дела у авиапроизводителя, — в материале РИА Новости.

Единственный смелый клиент

На авиасалоне в Ле Бурже "Боингу" удалось сохранить лицо: на самолеты нашелся покупатель. Англо-испанская International Airlines Group (IAG), владеющая авиакомпаниями British Airways, Aer Lingus и Iberia, пообещала купить у американского производителя 200 лайнеров в период с 2023 по 2027 год.

На брифинге, посвященном соглашению с IAG, глава Boeing Commercial Airplanes Кевин Макаллистер не скрывал ликования. "Мы рады, что команда IAG увидела особенности 737 MAX и выразила желание вернуться в семью Boeing 737", — признался он.

Чувства Макаллистера легко понять: в первый день авиасалона компания впервые за всю историю не заключила ни одного контракта на продажу самолетов. На это обратили внимание все ведущие деловые СМИ, отметившие, что Boeing пока не удается перебороть тотальное недоверие со стороны авиаперевозчиков и пассажиров.

Соглашение с IAG стало сигналом, что ситуация начинает меняться. "Мы полностью доверяем Boeing и ожидаем, что самолеты вернутся в эксплуатацию в ближайшие месяцы после одобрения регулирующими органами", — торжественно заявил генеральный директор International Airlines Group Вилли Уолш. При этом заключить обязывающий контракт на покупку лайнеров Уолш поостерегся, ограничившись лишь соглашением о намерениях, которое можно аннулировать в любой момент.

А ровно через 24 часа после сообщения о договоренности с IAG американский производитель получил новый тяжелый удар: American Airlines объявила о покупке 50 самолетов Airbus A321XLR. Как отмечает Business Insider, примеру American Airlines почти наверняка последуют другие авиакомпании, поскольку новости о технических проблемах Boeing появляются с пугающей регулярностью.

Крылья, шасси, стабилизатор

После гибели 346 авиапассажиров за полгода, самолеты Boeing находятся под пристальным вниманием авиарегуляторов всего мира. И это дает свои результаты: только в июне в продукции американской компании трижды были обнаружены дефекты.

Сначала сам Boeing сообщил, что у нескольких десятков машин найден дефект деталей предкрылков: некоторые из них не прошли термическую обработку, из-за чего не соответствуют "обязательным требованиям по прочности и сроку службы". Как отметил производитель, от поставщиков было получено 148 бракованных частей крыла.

Всего через пару дней после этого Управление гражданской авиации (УГА) США направило Boeing директиву с требованием срочно устранить обнаруженные дефекты шин и шасси у Dreamliner. Как установили специалисты УГА, выявленные дефекты "могут привести к потере функции торможения на основном шасси, а также к потере у переднего шасси функций рулежки и контроля направления на земле".

Справедливости ради стоит отметить, что в обоих случаях авиапроизводителя подвели недобросовестные поставщики, так что формально сам Boeing не виноват. Однако у регулятора и покупателей возникли обоснованные вопросы к организации контроля качества в компании, внятных ответов на которые руководство Boeing пока не дало.

А в минувшую среду газета The Wall Street Journal (WSJ) сообщила о новой проблеме. В середине мая Boeing объявил об обновлении на 737 MAX программного обеспечения для системы коррекции маневрирования (MCAS), сбой в которой считается причиной крушения двух лайнеров этого типа: в ноябре в Индонезии и в марте в Эфиопии. После обновления у летчиков, в частности, появилась возможность полностью отключить автоматику в случае сомнений в ее корректной работе.

Однако, как утверждает WSJ, в случае полного отключения автоматики управлять самолетом может только очень сильный летчик — кривошипный механизм, используемый в механике стабилизатора (от положения которого зависит угол наклона самолета), требует огромных физических усилий на ручке управления.

"Эта проблема заставила специалистов провести переоценку условий безопасности на Boeing, — отмечает WSJ. — Что еще хуже, такой механизм управления стабилизаторами установлен на всех шести с лишним тысячах самолетов серии Boeing 737".

Вопрос в том, отмечает издание, будут ли регуляторы требовать, чтобы эта проблема была устранена на всех "семьсот тридцать седьмых". Дополнительные затраты в этом случае будут исчисляться десятками миллиардов долларов.

Пилотирование по видео

В день, когда Boeing сообщил о "прорывном" соглашении с International Airlines Group, в комитете по транспорту конгресса США начались слушания по катастрофам 737 MAX в Индонезии и Эфиопии. От решений конгрессменов во многом зависят сроки возобновления полетов этих машин (во всяком случае, в США).

Сам авиапроизводитель настаивает, что проблема решена и после обновления программного обеспечения летчикам достаточно изучить часовой видеокурс, чтобы безопасно эксплуатировать Boeing 737 MAX.

Однако привлеченный в качестве независимого эксперта Чесли Салли Салленбергер — легендарный летчик, посадивший в 2009-м авиалайнер на реку Гудзон, — заявил, что все пилоты 737 MAX, прежде чем возобновить полеты, должны пройти переподготовку на тренажере.

При этом Салленбергер отметил, что вся система проектирования и сертификации авиатехники в США перестала работать. "Очевидно, что оригинальная версия MCAS содержала фатальные ошибки и не подлежала одобрению регуляторами", — подчеркнул эксперт.

Председатель профсоюза авиапилотов США Даниэль Кэри в ответ заметил, что переобучение всех летчиков на тренажерах потребует огромных затрат, поскольку потребуется переобучить 4200 пилотов, работающих в American Airlines и еще девять тысяч в Southwest Airlines.

Кэри предложил компромиссный вариант: разрешить полеты пилотам после прохождения видеокурса, но с обязательным переобучением на тренажере в ближайшие десять месяцев. Окончательное решение о необходимой программе переобучения летчиков Управление гражданской авиации будет принимать после сертификационных полетов 737 MAX с обновленным программным обеспечением. Они должны начаться уже на следующей неделе.

Полетит — не полетит

Представители отрасли не ждут скорого возобновления полетов Boeing 737 MAX. В частности, глава Emirates Тим Кларк заявил накануне авиасалона в Ле-Бурже, что "этого не произойдет как минимум до конца года".

Таким образом, время простоя самолетов составит около девяти месяцев. Между тем, по оценкам экспертов, каждый месяц такой паузы обходится авиакомпаниям в десятки миллионов долларов. И все эти потери придется компенсировать авиапроизводителю.

"Каждая авиакомпания, находящаяся в затруднительном положении из-за простоя 737 МAX, потребует от Boeing компенсаций", — уверен старший аналитик Bloomberg Intelligence по авиакосмической отрасли Джордж Фергюсон. По его оценке, общие потери перевозчиков по всему миру составляют около 100 миллионов долларов в месяц.

Другие эксперты дают еще более суровые оценки: аналитики JP Morgan говорят о 115 миллионах, а консалтинговая компания Frost and Sullivan — о 170 миллионах ежемесячного убытка.

К сегодняшнему дню о намерении получить с "Боинга" деньги уже заявили два десятка авиакомпаний. Первыми стали члены большой тройки китайских перевозчиков — China Southern, China Eastern и Air China, в конце мая официально потребовавшие возмещения ущерба.

Позже к ним присоединились Turkish Airlines, FlyDubai, Norwegian Air и Southwest, имеющий самый большой в мире парк 737 MAX. На прошлой неделе с подобным заявлением выступил генеральный директор Qatar Airways Акбар аль-Бейкер.

Кроме того, Boeing должен будет выплатить компенсации за гибель 346 пассажиров, а также урегулировать судебные иски со стороны акционеров, потерявших деньги из-за обвала биржевых котировок. В целом речь идет о миллиардах долларов.

Эксперты уверены: рано или поздно самолеты Boeing вернутся в небо. Просто потому, что замены им сейчас нет, — у Airbus просто не хватит производственных мощностей, чтобы удовлетворить весь спрос.

Однако финансовое положение американского авиапроизводителя в обозримой перспективе останется весьма шатким. Не только из-за выплат компенсаций, но и потому, что заказчики будут использовать его проблемы для выбивания себе льгот и скидок.