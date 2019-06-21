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РИА Новости

Четвероногие герои: каким собакам поставили памятники

Вчера, 08:00
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© РИА Новости / Андрей Стенин / Перейти в фотобанкОвчарка
Овчарка
© РИА Новости / Андрей Стенин
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МОСКВА, 21 июн — РИА Новости, Виктор Званцев. Поиск взрывчатки и наркотиков, задержание опасных преступников и розыск пропавших — в раскрытии многих преступлений служебные собаки играют ключевую роль. Порой только они могут выйти на след бандитов или добыть главную улику. Часто — рискуя жизнью не меньше своих хозяев. В День кинолога РИА Новости рассказывает о самых отважных четвероногих сотрудниках правоохранительных органов.

Лира

Седьмого апреля 1966-го из воинской части в Белгородской области дезертировал вооруженный солдат. Угнал бензовоз, по пути сменил несколько автомобилей, убив всех водителей, жестоко расправился с инспектором ГАИ. Спустя несколько часов милиционеры блокировали преступника в овраге.
© Фото : ГУ МВД по Белгродской областиПамятник Федору Хихлушке и Лире
Памятник Федору Хихлушке и Лире
© Фото : ГУ МВД по Белгродской области
Памятник Федору Хихлушке и Лире
Один из преследователей, кинолог Федор Хихлушка, попытался взять дезертира живым и, выбрав момент, вместе со своей собакой Лирой бросился на него. Однако тот успел перезарядить автомат и открыл огонь. Немецкая овчарка погибла первой — автоматная очередь прошила ее насквозь. Следом пули настигли хозяина, который скончался на месте.
После короткой перестрелки оперативники ликвидировали убийцу. В 2010-м в Белгороде в честь погибших кинолога и собаки открыли бронзовый памятник, а в честь Хихлушки назвали улицу и школу-интернат, в которой он учился.

Дези

Немецкая овчарка Дези, или Джина, как ее между собой называли военнослужащие из Новосибирска, не раз бывала в командировках на Северном Кавказе. Собака, обученная поиску взрывных устройств, в гарнизоне считалась одной из лучших. За время службы она нашла около 20 фугасов. Боевики даже пытались выкупить овчарку, предлагали за нее большие деньги. А потом объявили на Дези охоту.
Служебная собака во время занятий в Центре кинологической службы МВД в Москве
9 марта 2018, 08:00
"Если надо — они готовы погибнуть": как служат разыскные собаки МВД
В 2001-м около селения Мескер-Юрт кинолог Евгений Зайцев, как обычно, шел вместе с овчаркой впереди колонны, отыскивая мины. Внезапно раздался мощный взрыв. Позже при осмотре места происшествия эксперты выяснили, что Дези обнаружила радиоуправляемый фугас, который террористы мгновенно привели в действие. Овчарка погибла на месте. Зайцев получил тяжелые ранения и почти полностью ослеп.
Кинолог уверен, что Дези спасла ему жизнь, приняв весь удар на себя. В Новосибирске Дези поставили памятник. Деньги на него Зайцев собирал вместе с сослуживцами.

Джульбарс

Одна из самых известных собак Великой Отечественной войны — восточноевропейская овчарка Джульбарс. За полтора года пес помог обезвредить семь с половиной тысяч мин и более 150 снарядов.
Экипаж советского бронеавтомобиля БА-10: старший сержант Евгений Петрович Эндрексон, сержант Владимир Поликарпович Поршаков и овчарка Джульбарс. Южный фронт
Экипаж советского бронеавтомобиля БА-10: старший сержант Евгений Петрович Эндрексон, сержант Владимир Поликарпович Поршаков и овчарка Джульбарс. Южный фронт
Экипаж советского бронеавтомобиля БА-10: старший сержант Евгений Петрович Эндрексон, сержант Владимир Поликарпович Поршаков и овчарка Джульбарс. Южный фронт
Джульбарс участвовал в разминировании освобожденных территорий в Венгрии, Чехословакии, Румынии, Австрии и других странах. После войны остался жить у своего кинолога Дины Волкац. Он также сыграл в фильме "Белый Клык", снятом по одноименной повести Джека Лондона.

Елга

Служебная собака Елга из Приморско-Ахтарска попала к кинологу местного ОВД Евгению Шестко в 2001-м. Хотя немецкая овчарка еще в щенячьем возрасте переболела рахитом, полицейский, к удивлению коллег, выбрал именно ее.
© Фото : ГУ МВД по Краснодарскому краюЕлга на службе
Елга на службе
© Фото : ГУ МВД по Краснодарскому краю
Елга на службе
В том, что Шестко не прогадал, бойцы убедились уже в первой командировке на Северный Кавказ. При прочесывании местности собака обнаружила взрывчатку, висящую на воротах заброшенного пивзавода. Саперы обезвредили устройство, а Елга, таким образом, сберегла жизни десятков милиционеров — в эти ворота предстояло войти сводному отряду.
Затем овчарка нашла мину на дороге, по которой двигался конвой с гуманитарной помощью. Заряд был настолько мощным, что хватило бы для уничтожения всей колонны.
Овчарка была в строю почти десять лет — почти в два раза дольше, чем средний срок службы таких собак. После выхода "на пенсию" Елга три года прожила у Шестко. Скончалась от рака. В 2013-м возле здания Приморско-Ахтарского отдела полиции ей поставили памятник.
© Фото : ГУ МВД по Краснодарскому краюПямятник овчарке по кличке Елга
Пямятник овчарке по кличке Елга
© Фото : ГУ МВД по Краснодарскому краю
Пямятник овчарке по кличке Елга

Викинг

Немецкая овчарка Викинг — рекордсмен по длительности службы: в МВД он проработал целых 12 лет. Помог раскрыть шесть убийств, участвовал в задержании десятков преступников и нашел несколько пропавших людей.
Щенок британской породы бордер-колли
20 июня, 12:11
Опасных пород собак не бывает, уверен главный кинолог МВД
Кинолог Лариса Крепнова собрала деньги и на базе ОМОНа "Зубр" в подмосковном Щелково поставила Викингу обелиск с надписью: "Верному другу и напарнику".

Антей

Разыскной пес Антей тоже прослужил 12 лет — в военизированной охране Министерства путей сообщения. С 1968-го по 1980-й эта восточноевропейская овчарка помогла задержать более 100 бандитов и раскрыть 68 преступлений. Несмотря на постоянный риск, пес дожил до глубокой старости и скончался в родном питомнике.
© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкРабота Центра кинологической службы
Работа Центра кинологической службы
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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Работа Центра кинологической службы
В 1983-м по распоряжению начальника Западно-Сибирской железной дороги под Новосибирском на станции Инской Антею поставили памятник. Это был первый обелиск в Советском Союзе в честь служебной собаки.
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