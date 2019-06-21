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РИА Новости

Лучшие фото недели: медведица в Норильске, "Кинотавр" и грязевые ванны

Вчера, 11:33
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Ria.ru предлагает вниманию читателей самые яркие и эмоциональные фотографии, сделанные корреспондентами мировых агентств на уходящей неделе.
© AFP 2019 / Miguel Medina

Показ коллекции весна/лето 2020 в Милане.

Модель во время презентации коллекции весна/лето 2020 в Милане
1 из 30

Показ коллекции весна/лето 2020 в Милане.

© AFP 2019 / Miguel Medina
© NASA/Christina H Koch

Полярное сияние с борта Международной космической станции.

Полярное сияние с борта Международной космической станции
2 из 30

Полярное сияние с борта Международной космической станции.

© NASA/Christina H Koch
© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанк

Прямая линия с Владимиром Путиным.

Президент РФ Владимир Путин, корреспондент ВГТРК Павел Зарубин и корреспондент Первого канала Елена Винник во время ежегодной специальной программы Прямая линия с Владимиром Путиным
3 из 30

Прямая линия с Владимиром Путиным.

© РИА Новости / Михаил Климентьев
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© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанк

Участники международного ралли на старинных автомобилях "Пекин - Париж 2019" проезжают по Алтаю.

Участники международного ралли на старинных автомобилях Пекин - Париж 2019 преодолевают участок вблизи села Курай в Республике Алтай на автомобилях Chevrolet Super Deluxe Coupe (1941) и VAZ-2103(1972)
4 из 30

Участники международного ралли на старинных автомобилях "Пекин - Париж 2019" проезжают по Алтаю.

© РИА Новости / Александр Кряжев
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© РИА Новости / Алексей Мальгавко / Перейти в фотобанк

Отдыхающие принимают грязевые ванны на Чокракском озере в Крыму.

Отдыхающая после принятия грязевых ванн на Чокракском озере в Крыму
5 из 30

Отдыхающие принимают грязевые ванны на Чокракском озере в Крыму.

© РИА Новости / Алексей Мальгавко
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© AFP 2019

Музыкант в Судане играет на местном музыкальном инструменте.

Музыкант играет в Хартуме, Судан
6 из 30

Музыкант в Судане играет на местном музыкальном инструменте.

© AFP 2019
© AFP 2019 / Tobias Schwarz

Президент Украины Владимир Зеленский и канцлер Германии Ангела Меркель на пресс-конференции в Берлине.

Президент Украины Владимир Зеленский и канцлер Германии Ангела Меркель на пресс-конференции в Берлине
7 из 30

Президент Украины Владимир Зеленский и канцлер Германии Ангела Меркель на пресс-конференции в Берлине.

© AFP 2019 / Tobias Schwarz
© AFP 2019 / Carl De Souza

Болельщица перед матчем на стадионе "Маракана" в Рио-де-Жанейро.

Болельщица Перу перед матчем турнира Кубка Америки по футболу против Боливии на стадионе Маракана в Рио-де-Жанейро, Бразилия
8 из 30

Болельщица перед матчем на стадионе "Маракана" в Рио-де-Жанейро.

© AFP 2019 / Carl De Souza
© РИА Новости / Алексей Мальгавко / Перейти в фотобанк

Участники VI Международного большого севастопольского офицерского бала.

Участники VI Международного Большого Севастопольского Офицерского Бала на площади Михайловской Береговой батареи
9 из 30

Участники VI Международного большого севастопольского офицерского бала.

© РИА Новости / Алексей Мальгавко
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© AFP 2019 / Zapolyarnaya pravda newspaper/Irina Yarinskaya

Белая медведица гуляет по улицам Норильска.

Белая медведица гуляет по улицам Норильска
10 из 30

Белая медведица гуляет по улицам Норильска.

© AFP 2019 / Zapolyarnaya pravda newspaper/Irina Yarinskaya
© AFP 2019 / Joaquin Sarmiento

Участники Международного фестиваля танго в Колумбии.

Участники международного фестиваля танго в Колумбии
11 из 30

Участники Международного фестиваля танго в Колумбии.

© AFP 2019 / Joaquin Sarmiento
© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанк

Участники мастер-класса "Стресс-менеджмент: индийский подход" школы йоги Анади на V Международном фестивале йоги в парке "Зарядье".

Участники на мастер классе Стресс менеджмент-индийский подход школы йоги Анади во время V Международного фестиваля йоги в парке Зарядье
12 из 30

Участники мастер-класса "Стресс-менеджмент: индийский подход" школы йоги Анади на V Международном фестивале йоги в парке "Зарядье".

© РИА Новости / Евгений Одиноков
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© AFP 2019 / Mandel Ngan

Президент США Дональд Трамп и его супруга Меланья Трамп на встрече с избирателями в Орландо.

Президент США Дональд Трамп и его супруга Меланья Трамп на встрече с избирателями в Орландо
13 из 30

Президент США Дональд Трамп и его супруга Меланья Трамп на встрече с избирателями в Орландо.

© AFP 2019 / Mandel Ngan
© AFP 2019 / Johannes Eisele

Участник акции протеста на Таймс-сквер против раскола в обществе.

Участник акции протеста против раскола в обществе на Таймс-сквер
14 из 30

Участник акции протеста на Таймс-сквер против раскола в обществе.

© AFP 2019 / Johannes Eisele
© AP Photo / Martin Meissner

Косплеер в костюме Хищника в Ботропе, Германия.

Косплеер в костюме Хищника в Ботропе, Германия
15 из 30

Косплеер в костюме Хищника в Ботропе, Германия.

© AP Photo / Martin Meissner
© РИА Новости / Максим Блинов

Президентский штандарт над Сенатским дворцом в Московском Кремле на фоне Луны.

Луна на фоне президентского штандарта на куполе сенатского дворца в Московском Кремле
16 из 30

Президентский штандарт над Сенатским дворцом в Московском Кремле на фоне Луны.

© РИА Новости / Максим Блинов
© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанк

Встреча Владимира Путина с эмиром Катара Тамимом бен Хамадом Аль Тани на полях саммита СВМДА в Душанбе.

Владимир Путин во время встречи с эмиром Катара Тамимом бен Хамадом Аль Тани на полях саммита СВМДА в государственном комплексе Дворец Навруз в Душанбе. 15 июня 2019
17 из 30

Встреча Владимира Путина с эмиром Катара Тамимом бен Хамадом Аль Тани на полях саммита СВМДА в Душанбе.

© РИА Новости / Алексей Дружинин
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© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанк

Актриса Наталья Бардо на Звездной дорожке перед церемонией закрытия 30-го фестиваля "Кинотавр".

Актриса Наталья Бардо на церемонии закрытия кинофестиваля Кинотавр
18 из 30

Актриса Наталья Бардо на Звездной дорожке перед церемонией закрытия 30-го фестиваля "Кинотавр".

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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© REUTERS / Christopher Aluka Berry

Экскурсионный тур по местам съемок сериала "Ходячие мертвецы" в американском городе Харалсон.

Туристка во время экскурсионного тура по местам съемок сериала Ходячие мертвецы в Харалсоне, штат Джорджия
19 из 30

Экскурсионный тур по местам съемок сериала "Ходячие мертвецы" в американском городе Харалсон.

© REUTERS / Christopher Aluka Berry
© AP Photo / Alastair Grant

Посетительница королевских скачек Royal Ascot в Лондоне.

Посетительница королевских скачек Royal Ascot
20 из 30

Посетительница королевских скачек Royal Ascot в Лондоне.

© AP Photo / Alastair Grant
© REUTERS / Mohammed Salem

Отдыхающие на пляже в секторе Газа.

Люди на пляже в северной части сектора Газа
21 из 30

Отдыхающие на пляже в секторе Газа.

© REUTERS / Mohammed Salem
© РИА Новости / Владимир Смирнов / Перейти в фотобанк

Выступление артистов на открытии VII Международного этнокультурного фестиваля "Ёрдынские игры – Игры народов Евразии".

Международный этнокультурный фестиваль Ёрдынские игры – Игры народов Евразии
22 из 30

Выступление артистов на открытии VII Международного этнокультурного фестиваля "Ёрдынские игры – Игры народов Евразии".

© РИА Новости / Владимир Смирнов
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© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в фотобанк

Сцена из спектакля Odysseee театра из Нидерландов Gajies во время церемонии открытия Международной театральной олимпиады в Санкт-Петербурге.

Сцена из спектакля Odysseee театра из Нидерландов Gajies во время церемонии открытия Международной Театральной Олимпиады в Санкт-Петербурге
23 из 30

Сцена из спектакля Odysseee театра из Нидерландов Gajies во время церемонии открытия Международной театральной олимпиады в Санкт-Петербурге.

© РИА Новости / Алексей Даничев
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© РИА Новости / Антон Денисов / Перейти в фотобанк

Дайверы погружаются под воду в Константиновском карьере в Тверской области.

Занятия дайвингом в Тверской области
24 из 30

Дайверы погружаются под воду в Константиновском карьере в Тверской области.

© РИА Новости / Антон Денисов
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© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанк

Участник митинга "За закон и справедливость" на проспекте Сахарова в Москве с плакатом в поддержку руководителя портала РИА Новости Украина Кирилла Вышинского, арестованного на Украине за журналистскую деятельность.

Участник митинга За закон и справедливость на проспекте Сахарова в Москве
25 из 30

Участник митинга "За закон и справедливость" на проспекте Сахарова в Москве с плакатом в поддержку руководителя портала РИА Новости Украина Кирилла Вышинского, арестованного на Украине за журналистскую деятельность.

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в фотобанк

Женщина убирает мусор во дворе жилого дома в Донецке, пострадавшего от обстрела.

Женщина убирает мусор во дворе жилого дома в Донецке, пострадавшего в результате обстрела
26 из 30

Женщина убирает мусор во дворе жилого дома в Донецке, пострадавшего от обстрела.

© РИА Новости / Сергей Аверин
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© REUTERS / Matthew Tostevin

Собаки играют на пляже в Великобритании.

Собаки играют на пляже на Шингл-стрит, Саффолк, Великобритания
27 из 30

Собаки играют на пляже в Великобритании.

© REUTERS / Matthew Tostevin
© AFP 2019 / Ed Jones

Молодые люди с флагами Северной Кореи и Китая у площади Ким Ир Сена в Пхеньяне.

Мужчины сидят с флагами Северной Кореи и Китая у площади Ким Ир Сена в Пхеньяне. 20 июня 2019 года
28 из 30

Молодые люди с флагами Северной Кореи и Китая у площади Ким Ир Сена в Пхеньяне.

© AFP 2019 / Ed Jones
© РИА Новости / Владимир Вяткин / Перейти в фотобанк

Посетительницы скачек "Гран-При Радио Monte Carlo" на Центральном Московском ипподроме.

Посетительницы на скачках Гран-При Радио Monte Carlo на Центральном Московском ипподроме
29 из 30

Посетительницы скачек "Гран-При Радио Monte Carlo" на Центральном Московском ипподроме.

© РИА Новости / Владимир Вяткин
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанк

Соревнования в классе Master на этапе чемпионата мира Red Bull Air Race в Казани.

Майкл Гулиан (США) во время соревнований в классе Master на этапе чемпионата мира Red Bull Air Race в Казани
30 из 30

Соревнования в классе Master на этапе чемпионата мира Red Bull Air Race в Казани.

© РИА Новости / Владимир Астапкович
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