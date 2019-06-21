Лучшие фото недели: медведица в Норильске, "Кинотавр" и грязевые ванны

Показ коллекции весна/лето 2020 в Милане.
Полярное сияние с борта Международной космической станции.
Прямая линия с Владимиром Путиным.
Участники международного ралли на старинных автомобилях "Пекин - Париж 2019" проезжают по Алтаю.
Участники международного ралли на старинных автомобилях "Пекин - Париж 2019" проезжают по Алтаю.
Отдыхающие принимают грязевые ванны на Чокракском озере в Крыму.
Отдыхающие принимают грязевые ванны на Чокракском озере в Крыму.
Музыкант в Судане играет на местном музыкальном инструменте.
Президент Украины Владимир Зеленский и канцлер Германии Ангела Меркель на пресс-конференции в Берлине.
Президент Украины Владимир Зеленский и канцлер Германии Ангела Меркель на пресс-конференции в Берлине.
Болельщица перед матчем на стадионе "Маракана" в Рио-де-Жанейро.
Участники VI Международного большого севастопольского офицерского бала.
Участники VI Международного большого севастопольского офицерского бала.
Белая медведица гуляет по улицам Норильска.
Белая медведица гуляет по улицам Норильска.
Участники Международного фестиваля танго в Колумбии.
Участники мастер-класса "Стресс-менеджмент: индийский подход" школы йоги Анади на V Международном фестивале йоги в парке "Зарядье".
Участники мастер-класса "Стресс-менеджмент: индийский подход" школы йоги Анади на V Международном фестивале йоги в парке "Зарядье".
Президент США Дональд Трамп и его супруга Меланья Трамп на встрече с избирателями в Орландо.
Президент США Дональд Трамп и его супруга Меланья Трамп на встрече с избирателями в Орландо.
Участник акции протеста на Таймс-сквер против раскола в обществе.
Косплеер в костюме Хищника в Ботропе, Германия.
Косплеер в костюме Хищника в Ботропе, Германия.
Президентский штандарт над Сенатским дворцом в Московском Кремле на фоне Луны.
Президентский штандарт над Сенатским дворцом в Московском Кремле на фоне Луны.
Встреча Владимира Путина с эмиром Катара Тамимом бен Хамадом Аль Тани на полях саммита СВМДА в Душанбе.
Встреча Владимира Путина с эмиром Катара Тамимом бен Хамадом Аль Тани на полях саммита СВМДА в Душанбе.
Актриса Наталья Бардо на Звездной дорожке перед церемонией закрытия 30-го фестиваля "Кинотавр".
Актриса Наталья Бардо на Звездной дорожке перед церемонией закрытия 30-го фестиваля "Кинотавр".
Экскурсионный тур по местам съемок сериала "Ходячие мертвецы" в американском городе Харалсон.
Экскурсионный тур по местам съемок сериала "Ходячие мертвецы" в американском городе Харалсон.
Посетительница королевских скачек Royal Ascot в Лондоне.
Посетительница королевских скачек Royal Ascot в Лондоне.
Отдыхающие на пляже в секторе Газа.
Выступление артистов на открытии VII Международного этнокультурного фестиваля "Ёрдынские игры – Игры народов Евразии".
Выступление артистов на открытии VII Международного этнокультурного фестиваля "Ёрдынские игры – Игры народов Евразии".
Сцена из спектакля Odysseee театра из Нидерландов Gajies во время церемонии открытия Международной театральной олимпиады в Санкт-Петербурге.
Сцена из спектакля Odysseee театра из Нидерландов Gajies во время церемонии открытия Международной театральной олимпиады в Санкт-Петербурге.
Дайверы погружаются под воду в Константиновском карьере в Тверской области.
Дайверы погружаются под воду в Константиновском карьере в Тверской области.
Участник митинга "За закон и справедливость" на проспекте Сахарова в Москве с плакатом в поддержку руководителя портала РИА Новости Украина Кирилла Вышинского, арестованного на Украине за журналистскую деятельность.
Участник митинга "За закон и справедливость" на проспекте Сахарова в Москве с плакатом в поддержку руководителя портала РИА Новости Украина Кирилла Вышинского, арестованного на Украине за журналистскую деятельность.
Женщина убирает мусор во дворе жилого дома в Донецке, пострадавшего от обстрела.
Женщина убирает мусор во дворе жилого дома в Донецке, пострадавшего от обстрела.
Собаки играют на пляже в Великобритании.
Молодые люди с флагами Северной Кореи и Китая у площади Ким Ир Сена в Пхеньяне.
Молодые люди с флагами Северной Кореи и Китая у площади Ким Ир Сена в Пхеньяне.
Посетительницы скачек "Гран-При Радио Monte Carlo" на Центральном Московском ипподроме.
Посетительницы скачек "Гран-При Радио Monte Carlo" на Центральном Московском ипподроме.
Соревнования в классе Master на этапе чемпионата мира Red Bull Air Race в Казани.
Соревнования в классе Master на этапе чемпионата мира Red Bull Air Race в Казани.