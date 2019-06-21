Ученые нашли замену антибиотикам

Люди начали есть мед и использовать воск уже 9 тысяч лет назад

Человечество познакомилось с медом пчел и пчелиным воском практически одновременно с открытием земледелия и переходом к оседлому образу жизни, выяснили химики, открывшие следы воска на горшках бронзового века.