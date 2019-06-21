Ученые нашли замену антибиотикам

МОСКВА, 21 июн — РИА Новости, Альфия Еникеева. Сразу нескольким опасным бактериям, в том числе возбудителям стафилококка и пневмококка, остались одна-две мутации, чтобы приобрести устойчивость к антибиотикам. Согласно прогнозам ВОЗ, это угрожает миллионам людей, поэтому ученые во всем мире пытаются создать более мощные лекарства или же найти замену антибиотикам. Как оказалось, эффективным средством против микробов может стать обыкновенный мед.
Сладкая тягучая мазь
Первые научные данные об антибактериальных свойствах меда появились в 1919 году, когда британский исследователь Уолтер Сакетт последовательно помещал в мед шигеллы дизентерии, паратифозные бактерии и возбудителей брюшного тифа, а потом фиксировал, через какое время они погибали. Первые продержались в меде от пяти до десяти часов, вторые — почти сутки, третьи — два дня. Тогда на работы Сакетта мало кто обратил внимание. Во-первых, примерно в это время весь мир узнал о пенициллине. Во-вторых, сам ученый здорово ошибся, предлагая лечить тяжелые инфекции, съедая каждый день по несколько ложек меда. Конечно, такой подход особого эффекта не имел.
О Сакетте и его открытии вспомнили только через семьдесят лет, когда появилось сразу несколько работ об использовании меда в качестве заживляющего средства. Британские специалисты проанализировали 33 исследования, в которых приняли участие в общей сложности около двух тысяч человек и пять сотен животных. У всех добровольцев были инфицированные незаживающие раны. И во всех случаях лечение медом оказалось более эффективным, чем терапия традиционными антибиотиками.
Кроме того, мед лучше справлялся с заживлением поверхностных ожогов, чем сульфадиазин серебра, обычно используемый в таких случаях. По данным индийских медиков, вырабатываемый пчелами продукт полностью залечивал ожоги у 81 процента пациентов, в то время как привычное средство — только у 37 процентов.
Специалисты предположили, что дело в перекиси водорода, выделяемой, когда медовый фермент глюкозооксидазы реагирует с молекулами кислорода в воде. При попадании на инфицированное место мед вытягивает из него влагу, в результате чего образуется перекись и рана обеззараживается.
Пчелиные бактерии против инфекций
Это объяснение всех устраивало, пока американские исследователи не удалили перекись водорода из меда, полученного из тонкосемянника метловидного (Leptospermum scoparium), и не нанесли очищенный продукт на инфицированные раны нескольких добровольцев. Лечение помогло, хоть и оказалось менее эффективно.
По мнению австралийских и новозеландских исследователей, мед и без перекиси сохранял свои антибактериальные свойства благодаря эфирным маслам, содержащимся в тонкосемяннике метловидном. Известно, что эти вещества обладают противомикробным и заживляющим действием. Поэтому, кроме ран и ожогов, мед справлялся и с возбудителями серьезных инфекционных заболеваний — даже с такими, против которых были бессильны антибиотики.
Ученые смешивали мед с препаратами широкого спектра действия — рифампицином, оксациллином, гентамицином и клиндамицином, а потом проверяли их на нескольких штаммах золотистого стафилококка. Практически во всех случаях добавка усиливала действие антибиотика — особенно это было заметно на штаммах, которые успешно противостояли препарату, но сдавались перед медово-антибиотиковой смесью.
6 октября 2017, 10:59Ученые обнаружили в меде вещества, опасные для людей
Но через некоторое время шведские ученые показали: дело не том, из какого растения получился мед (хотя его лечебная эффективность и зависит от этого), а в особых молочно-кислых бактериях. Они содержатся в медовом зобике пчел — в эту часть пищевода насекомые складывают нектар, из которого впоследствии получается мед.
Исследователи выделили пчелиные микроорганизмы из меда и проверили их действенность на метициллин-резистентном стафилококке, синегнойной палочке и ванкоциминорезистентном энтерококке. Они эффективно справились со этими опасными возбудителями. Секрет успеха молочно-кислых бактерий — в их количестве и разнообразии, считают авторы работы. В отличие от антибиотиков, в которых только одно действующее вещество, в меде содержится 13 полезных микроорганизмов, способных подбирать нужный бактериальный коктейль в зависимости от угрозы.
Там, где бессильны антибиотики
Помимо стафилококка и синегнойной палочки, мед справился и со смертельно опасными бактериями Pseudomonas и Burkholderia cepacia complex, вызывающими тяжелые респираторные инфекции. Эти микроорганизмы способны вызывать настолько обширные повреждения легких, что иногда требуется трансплантация новых органов. Избавиться от вредоносных бактерий очень трудно из-за множественной устойчивости к антибиотикам.
В эксперименте британских биологов опасные микробы сдались под натиском меда. Ученые вырастили колонии болезнетворных бактерий на легочной ткани свиньи, после чего попытались справиться с микроорганизмами с помощью антибиотиков, меда и медово-антибиотиковой смеси. В первом случае погибло 29 процентов возбудителей, во втором 39 процентов. А смесь оказалась эффективной в 90 процентах случаев.
Авторы работы считают мед одной из основных альтернатив антибиотикам, потому что устойчивости к этому продукту у болезнетворных бактерий не возникает. Единственное, что для его широкого применения надо сделать, — решить проблему с инсектицидами, высокие концентрации которых обнаружили в пробах по всему миру. И хотя для людей эти вещества не опасны, они способны менять поведение и нарушать концентрацию пчел при групповой деятельности, а без нее немыслимо опыление цветов.
Исследователи настаивают на том, что надо найти замену используемым сегодня инсектицидам, чтобы не остаться совсем без меда. Ведь тогда человечество лишится не только лакомства, но и вероятного решения проблемы супербактерий, с которыми сегодня не справляются даже самые мощные антибиотики.
© Иллюстрация РИА Новости . Источник: E. A. D. Mitchell et al. A worldwide survey of neonicotinoids in honey. Science 06 Oct 2017: Vol. 358, Issue 6359, pp. 109-111. DOI: 10.1126/science.aan3684Карта показывает уровни концентрации неоникотиноидов в образцах меда по стране-производителю.Эти вещества защищают растения от вредителей, но влияют на поведение и работоспособность пчел, из-за чего в будущем может снизиться производство меда
© Иллюстрация РИА Новости . Источник: E. A. D. Mitchell et al. A worldwide survey of neonicotinoids in honey. Science 06 Oct 2017: Vol. 358, Issue 6359, pp. 109-111. DOI: 10.1126/science.aan3684
Карта показывает уровни концентрации неоникотиноидов в образцах меда по стране-производителю.Эти вещества защищают растения от вредителей, но влияют на поведение и работоспособность пчел, из-за чего в будущем может снизиться производство меда