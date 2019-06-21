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РИА Новости
Туризм

Эксперты рассказали, о чем супруги спорят в отпуске чаще всего

Вчера, 06:02
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© AP Photo / Petros KaradjiasБуровая платформа у побережья Лимасола, Кипр
Буровая платформа у побережья Лимасола, Кипр
© AP Photo / Petros Karadjias
МОСКВА, 21 июн — РИА Новости. Куда пойти, сколько денег потратить, какие фото разместить в соцсетях — это темы, которые становятся поводом для споров супругов на отдыхе. Но чаще всего в отпуске семейные пары ссорятся из-за работы, сообщает Travel and Leisure.
Крупная консалтинговая компания опросила 1070 человек и выяснила, что 54% респондентов раздражались из-за того, что муж или жена уделяют слишком много времени служебным делам.
Почти половина опрошенных заходили в рабочие программы несколько раз в день, находясь в отпуске. Никто не подтвердил, что полностью отключается от дел в путешествиях.
Более 95% респондентов планируют взять отпуск продолжительностью не менее недели, но почти две трети признаются, что им приходится сокращать выходные из-за служебных обязательств.
Почти половина (47%) вынужденных отвлекаться на дела в период отпуска сказали, что должны были решить срочные вопросы. И только 19% сообщили, что им просто нравится работать.
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