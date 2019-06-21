Мила Кунис и Эштон Катчер ответили на слухи о разводе

"Дорогая, что-то случилось? – Между нами все кончено! – Между нами все кончено?!" - разыграли шуточный диалог актеры в машине. – "Я ухожу и забираю детей, - продолжила Мила Кунис с серьезным лицом, на что Катчер подыграл своей жене и сказал: "Боже! Я больше никогда не увижу детей! – Да, говорят, что у тебя есть темные тайны. – У меня есть темные тайны?! Вот это да!"