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РИА Новости
Культура

Мила Кунис и Эштон Катчер ответили на слухи о разводе

Вчера, 06:06
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© AP Photo / David J. PhillipЭштон Катчер и Мила Кунис делают селфи перед игрой между Чикаго Кабс и Лос-Анджелес Доджерс во время NLCS в Лос-Анджелесе, США
Эштон Катчер и Мила Кунис делают селфи перед игрой между Чикаго Кабс и Лос-Анджелес Доджерс во время NLCS в Лос-Анджелесе, США
© AP Photo / David J. Phillip
МОСКВА, 21 ноя — РИА Новости. Американские актеры Эштон Катчер и Мила Кунис сняли шуточное видео для Инстаграма, в котором ответили таблоиду, распространяющему слухи о расставании пары, сообщает издание E!
"Дорогая, что-то случилось? – Между нами все кончено! – Между нами все кончено?!" - разыграли шуточный диалог актеры в машине. – "Я ухожу и забираю детей, - продолжила Мила Кунис с серьезным лицом, на что Катчер подыграл своей жене и сказал: "Боже! Я больше никогда не увижу детей! – Да, говорят, что у тебя есть темные тайны. – У меня есть темные тайны?! Вот это да!"
Под видео актер сделал подпись, в которой обратился к изданию: "Я думаю, что In touch weekly продали журналы на этой неделе. Возможно, на следующей неделе я узнаю, что моя жена родит близнецов в третий раз. Но кого это вообще волнует?"
Мила Кунис и Эштон Катчер вместе с 2015 года. Актеры воспитывают двоих детей: дочь Изабель (4 года) и сына Димитрия Портвуда (2 года).
Скриншот с американского телешоу Подстава Эштона Кутчера
20 июня, 10:18
"Подстава!" Эштон Катчер не будет участвовать в перезагрузке шоу на MTV
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КультураШоу-бизнесМила КунисЭштон Катчер
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