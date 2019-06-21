Туристы рассказали, как они выбирают отели

МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. Российские туристы при планировании поездки внимательно изучают отзывы об отелях: мужчины чаще всего интересуются мнениями о качестве и разнообразии питания (43%), а женщины ищут информацию о расположении гостиницы и ее удаленности от центра города и достопримечательностей (46%), сообщает Ostrovok.ru.

Аналитики сервиса опросили более 2 000 российских туристов и выяснили, какую информацию они ищут в отзывах об отелях. Путешественники могли давать несколько вариантов ответов.

Около трети (31%) респондентов рассказали, что изучают отзывы предыдущих гостей отеля, чтобы узнать, хорошо ли убираются в номере.

Примерно столько же туристов интересуются мнением о работе персонала гостиницы. Причем эту информацию мужчины ищут чаще, чем женщины – 35% против 28% соответственно.

По 28% респондентов признались, что обращают внимание на отзывы о качестве работы интернета и Wi-Fi, а также о близости отеля к станциям метро и остановкам общественного транспорта.

Мужчины более обеспокоены тем, насколько безопасным показался отель предыдущим постояльцам – такую информацию внимательно изучают 31% мужчин и 25% женщин.

Качество мебели и отзывы об интерьере номера также оказались несколько важнее для мужчин, чем для женщин (27% против 24% соответственно).