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РИА Новости
Туризм

Туристы рассказали, как они выбирают отели

Вчера, 09:55
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© РИА Новости / Алексей Мальгавко / Перейти в фотобанкГость пятизвездочного отеля в Крыму
Гость пятизвездочного отеля в Крыму
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
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МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. Российские туристы при планировании поездки внимательно изучают отзывы об отелях: мужчины чаще всего интересуются мнениями о качестве и разнообразии питания (43%), а женщины ищут информацию о расположении гостиницы и ее удаленности от центра города и достопримечательностей (46%), сообщает Ostrovok.ru.
Аналитики сервиса опросили более 2 000 российских туристов и выяснили, какую информацию они ищут в отзывах об отелях. Путешественники могли давать несколько вариантов ответов.
Около трети (31%) респондентов рассказали, что изучают отзывы предыдущих гостей отеля, чтобы узнать, хорошо ли убираются в номере.
Примерно столько же туристов интересуются мнением о работе персонала гостиницы. Причем эту информацию мужчины ищут чаще, чем женщины – 35% против 28% соответственно.
По 28% респондентов признались, что обращают внимание на отзывы о качестве работы интернета и Wi-Fi, а также о близости отеля к станциям метро и остановкам общественного транспорта.
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Мужчины более обеспокоены тем, насколько безопасным показался отель предыдущим постояльцам – такую информацию внимательно изучают 31% мужчин и 25% женщин.
Качество мебели и отзывы об интерьере номера также оказались несколько важнее для мужчин, чем для женщин (27% против 24% соответственно).
Реже всего туристы ищут в рецензиях сведения об удобстве проживания в отеле с детьми и наличии развлекательной программы для них (23%).
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