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РИА Новости
Культура

Не только древности. Чем удивляют современные художники Саудовской Аравии

Вчера, 10:00
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© Фото : предоставлено РФПИВыставка "Искусственный интеллект и диалог культур" в Эрмитаже
Выставка Искусственный интеллект и диалог культур в Эрмитаже
© Фото : предоставлено РФПИ
Москва, 21 июн – РИА Новости, Анна Кочарова. Не только археологические находки, но и современное искусство: художники Саудовской Аравии становятся известными за пределами королевства. Среди участников выставки "Искусственный интеллект и диалог культур", которая проходит в Главном штабе Эрмитажа, представлены работы двух саудовских авторов – Лулуа Аль-Хомуд и Даниа Аль-Салех. Корреспондент РИА Новости пообщалась с одной из них и узнала, как живут художники в одной из самых закрытых стран мира.
"Когда я начинала заниматься искусством, то в нашей стране ни в одном высшем учебном заведении не было отделений или специальных курсов для обучения художников. Ребенком я рисовала просто для себя. Когда пришло время идти в университет, поступать было некуда. Я была в полной растерянности и по настоянию родителей получила другое образование – училась на социолога", – рассказывает художница Лулуа Аль-Хомуд.
Сегодня она – одна из пионеров современного искусства Саудовской Аравии. Красивая молодая женщина с традиционно покрытой головой, на вернисаже она стоит в окружении мужчин: рядом с ней, например, министр энергетики, промышленности и природных ресурсов Саудовской Аравии Халид Аль-Фалих.
Впрочем, у сегодняшнего современного искусства этой страны действительно "женское лицо". Вместе с Лулуа в выставке участвует Даниа Аль-Салех. На Венецианской биеннале, открывшейся в мае этого года, национальный павильон Саудовской Аравии также отдан женщинам – куратору Эйман Эльгибрин и художнице Захре Аль-Гамди.
© РИА Новости / Анна КочароваХудожница Лулуа Аль-Хомуд на открытии выставки "Искусственный интеллект и диалог культур" в Эрмитаже
Художница Лулуа Аль-Хомуд на открытии выставки Искусственный интеллект и диалог культур в Эрмитаже
© РИА Новости / Анна Кочарова
Художница Лулуа Аль-Хомуд на открытии выставки "Искусственный интеллект и диалог культур" в Эрмитаже
"В Саудовской Аравии, как и во всяком обществе, которое заботится о своем сохранении, любые изменения идут непросто. Но они там идут. Женщины могут теперь водить автомобиль – это событие. Женщины-художницы – тоже событие. Но, кстати, женщины в этой стране начали заниматься современным искусством раньше, чем сели за руль", – замечает директор Эрмитажа Михаил Пиотровский.

Три года назад в королевстве была принята программа "Видение 2030", которая, помимо диверсификации экономики, предполагает перемены в жизни общества – страна должна стать более открытой.

Это касается и искусства. Власти намерены вложить в ближайшие десять лет 64 миллиарда долларов в индустрию развлечений.
Евгения Петрова – замдиректора Русского музея
19 июня, 10:55
Особый путь. Евгения Петрова – о современных художниках Саудовской Аравии
Современное искусство развивается в Саудовской Аравии уже не один год, однако лишь недавно эта сфера стала частью национальной политики.
"В стране сейчас многое меняется в художественной жизни. Раньше все работали индивидуально. И даже если ты был успешен, мало кто об этом знал. А сейчас поддержка искусства стала одним из приоритетов для властей. Пришло осознание того, что это не просто какое-то увлечение, а нечто большее. Я рада, что живу в такое интересное время", – рассказывает Лулуа Аль-Хомуд.
В 2018 году в стране открылся Центр мировой культуры имени короля Абдул-Азиза – пространство, где проходят выставки, семинары и лекции, играют спектакли. В центре также есть кинотеатр, библиотека, лабораторий идей, детский музей и башня знаний. Годом ранее начал работу Институт искусств Миск, который также занимается поддержкой и развитием художественной среды.
Уровень современных художников Саудовской Аравии очень высокий, считает замдиректора Русского музея Евгения Петрова. Год назад она возила в Эр-Рияд небольшую выставку русского абстрактного искусства. "Они пользуются разными техниками и всеми современными материалами, есть и видеоарт. Насколько я понимаю, все авторы учились где-то за рубежом, поэтому они владеют художественным языком, которым пользуется весь мир. Но, что приятно, сохраняют какую-то "самость". В этом есть большой плюс, потому что глобализация в искусстве стала малоинтересна", сказала Петрова в интервью РИА Новости.
© РИА Новости / Анна КочароваВыставка "Искусственный интеллект и диалог культур" в Эрмитаже
Выставка Искусственный интеллект и диалог культур в Эрмитаже
© РИА Новости / Анна Кочарова
Выставка "Искусственный интеллект и диалог культур" в Эрмитаже
Абстракция оказалась близка современным художникам королевства. Лулуа Аль-Хомуд рассказывает, что в работах, которые представлены на выставке в Эрмитаже, она стремилась создать свой универсальный язык на основе арабских букв и математических алгоритмов: "Получилось 29 букв, из которых я могу составлять слова. Это чистый эксперимент, и я хотела добиться того, чтобы изобретенный язык был понятен для всех, в том числе и тех, кто не читает по-арабски. В этой работе, конечно, больше математики, но как художник ты всегда выражаешь и эмоции".

Вдохновляли ее работы русского авангардиста Кандинского – и полотна, и теоретические труды, которые Лулуа прочитала в английском переводе.

Если Лулуа исследует алфавит, то вторая участница выставки из Саудовской Аравии – Даниа Аль-Салех – ведические квадраты, которые складываются в абстрактные геометрические фигуры. Куратор выставки Виктория Кондрашова отмечает одно сходство: саудовские художницы ищут универсальный язык с помощью абстрактных символов.
© РИА Новости / Анна КочароваВыставка "Искусственный интеллект и диалог культур" в Эрмитаже
Выставка Искусственный интеллект и диалог культур в Эрмитаже
© РИА Новости / Анна Кочарова
Выставка "Искусственный интеллект и диалог культур" в Эрмитаже
"Визуально они очень отличаются от других авторов именно абстрактной формой выражения. Этот язык важен для арабского мира, с его помощью можно сказать гораздо больше, чем с помощью слов, изображения тела или фигур. В Главном штабе Эрмитажа хранятся работы Малевича и Кандинского, и для нас очень важно было сравнить: что было в начале прошлого века в России и стало известным на весь мир, и как сейчас работают с этими формами саудовские художники. Они перекликаются, потому что генезис этих работ – русский авангард", – рассказывает Виктория.

Мир постепенно открывает для себя современное искусство Саудовской Аравии, которое, неожиданно для многих, активно развивается.

"У меня ощущение, что мы в течение многих лет не двигались с места. Мы считали, что достигли высшего мастерства в той же каллиграфии, но в современном искусстве нужно еще многое для себя открыть, узнать, понять. Я хочу расширить границы исламского искусства. Я живу в Эр-Рияде, вхожу в ассоциацию саудовских художников и дизайнеров, которая была создана два года назад и уже преподаю в университетах. Мне хочется поддержать молодых людей, особенно женщин, которые хотят заниматься искусством. Ведь когда я начинала, такой поддержки не было", – резюмирует Лулуа Аль-Хомуд.
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КультураГосударственный ЭрмитажМихаил ПиотровскийСаудовская АравияРоссия
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