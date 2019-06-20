ЕС призвал Россию сотрудничать с международным расследованием по MH17

БРЮССЕЛЬ, 21 июн – РИА Новости. ЕС призвал РФ в полной мере сотрудничать с международным расследованием по MH17, выводы которого в Москве ранее назвали голословными, однако Евросоюз уверен в независимости предстоящих юридических процедур, говорится в одобренном в четверг заявлении евросаммита.

Ранее в МИД РФ назвали обвинения России в нежелании сотрудничать в расследовании катастрофы малазийского MH17 являются ложью, Москва продолжит оказывать содействие следствию для установления виновных в произошедшем и привлечении их к ответственности

Накануне Совместная следственная группа по MH17 объявила, что предъявит обвинения четырем подозреваемым, при этом начало судебного процесса намечено на март следующего года. В свою очередь президент России Владимир Путин заявил, что в ситуации с крушением малайзийского Boeing до сих пор много вопросов, но Россию не устраивает подход к расследованию.

"Европейский совет вновь заявляет о своей полной поддержке всех усилий по установлению истины, справедливости и ответственности в отношении жертв и их родственников, в соответствии с резолюцией СБ ООН 2166", - говорится в распространенном на саммите документе.

ЕС при этом "приветствует заявление Совместной следственной группы от 19 июня о том, что в Нидерландах будут предъявлены уголовные обвинения четырем лицам".

"ЕС призывает Россию в полной мере сотрудничать с проводимым расследованием и выражает свою полную уверенность в независимости и профессионализме предстоящих юридических процедур", - указывается в документе.

Малайзийский Boeing, летевший из Амстердама в Куала-Лумпур рейсом MH17, потерпел крушение 17 июля 2014 года под Донецком. На борту находились 298 человек, все они погибли. Киев обвинил в катастрофе ополченцев, те заявили, что не располагают средствами, которые позволили бы сбить воздушное судно на такой высоте.

Совместная следственная группа (ССГ), которая под руководством генпрокуратуры Нидерландов без участия РФ проводит расследование обстоятельств крушения, позже представила промежуточные итоги. Следствие утверждает, что Boeing был сбит из ЗРК "Бук", принадлежавшего 53-й зенитно-ракетной бригаде ВС РФ из Курска. Как заявлял заместитель генпрокурора России Николай Винниченко, российская сторона передала Нидерландам не только данные российских радаров, но и документацию, свидетельствующую о том, что ракета ЗРК "Бук", поразившая Boeing, принадлежала Украине, однако эта информация была следователями проигнорирована.