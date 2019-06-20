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РИА Новости

ЕС призвал Россию сотрудничать с международным расследованием по MH17

Вчера, 23:46
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкПредставление доклада об обстоятельствах крушения лайнера Boeing 777 Malaysia Airlines. Архивное фото
Представление доклада об обстоятельствах крушения лайнера Boeing 777 Malaysia Airlines. Архивное фото
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
БРЮССЕЛЬ, 21 июн – РИА Новости. ЕС призвал РФ в полной мере сотрудничать с международным расследованием по MH17, выводы которого в Москве ранее назвали голословными, однако Евросоюз уверен в независимости предстоящих юридических процедур, говорится в одобренном в четверг заявлении евросаммита.
Ранее в МИД РФ назвали обвинения России в нежелании сотрудничать в расследовании катастрофы малазийского MH17 являются ложью, Москва продолжит оказывать содействие следствию для установления виновных в произошедшем и привлечении их к ответственности
Накануне Совместная следственная группа по MH17 объявила, что предъявит обвинения четырем подозреваемым, при этом начало судебного процесса намечено на март следующего года. В свою очередь президент России Владимир Путин заявил, что в ситуации с крушением малайзийского Boeing до сих пор много вопросов, но Россию не устраивает подход к расследованию.
"Европейский совет вновь заявляет о своей полной поддержке всех усилий по установлению истины, справедливости и ответственности в отношении жертв и их родственников, в соответствии с резолюцией СБ ООН 2166", - говорится в распространенном на саммите документе.
Представление доклада об обстоятельствах крушения лайнера Boeing 777 Malaysia Airlines (рейс MH17) в Нидерландах
19 июня, 15:58
"Русский след" из соцсетей. Следствие по крушению MH17 назвало фамилииСледственная группа, которая выясняет причины гибели рейса MH17, озвучила "новые данные", среди подозреваемых названы россияне. В итоге вопросов по-прежнему больше, чем ответов.
ЕС при этом "приветствует заявление Совместной следственной группы от 19 июня о том, что в Нидерландах будут предъявлены уголовные обвинения четырем лицам".
"ЕС призывает Россию в полной мере сотрудничать с проводимым расследованием и выражает свою полную уверенность в независимости и профессионализме предстоящих юридических процедур", - указывается в документе.
Малайзийский Boeing, летевший из Амстердама в Куала-Лумпур рейсом MH17, потерпел крушение 17 июля 2014 года под Донецком. На борту находились 298 человек, все они погибли. Киев обвинил в катастрофе ополченцев, те заявили, что не располагают средствами, которые позволили бы сбить воздушное судно на такой высоте.
Представление доклада об обстоятельствах крушения лайнера Boeing 777 Malaysia Airlines (рейс MH17) в Нидерландах
14 мая, 18:53
Политолог: уберите обвинения в адрес России по MH17 ‒ и все рассыплетсяАвтор статьи в немецком издании Heise удивился, что никто не обвиняет Украину в гибели под Донецком в 2014 году малайзийского лайнера. Политолог Леонид Крутаков в эфире радио Sputnik объяснил, кому и зачем нужны обвинения в адрес России.
Совместная следственная группа (ССГ), которая под руководством генпрокуратуры Нидерландов без участия РФ проводит расследование обстоятельств крушения, позже представила промежуточные итоги. Следствие утверждает, что Boeing был сбит из ЗРК "Бук", принадлежавшего 53-й зенитно-ракетной бригаде ВС РФ из Курска. Как заявлял заместитель генпрокурора России Николай Винниченко, российская сторона передала Нидерландам не только данные российских радаров, но и документацию, свидетельствующую о том, что ракета ЗРК "Бук", поразившая Boeing, принадлежала Украине, однако эта информация была следователями проигнорирована.
МИД РФ заявил, что обвинения ССГ в причастности России к крушению малайзийского Boeing голословны и вызывают сожаление, расследование является предвзятым и однобоким. Позже президент РФ Владимир Путин отметил, что Россию не допускают к расследованию катастрофы лайнера на востоке Украины, а Москва может признать результаты следствия, если будет принимать в нем полноценное участие. Все ракеты, двигатель от которой продемонстрировала голландская комиссия по расследованию крушения MH17, были утилизированы после 2011 года, сообщили в Минобороны России. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не раз заявлял, что Россия категорически отвергает обвинения в причастности к крушению малайзийского Boeing.
Представление доклада об обстоятельствах крушения лайнера Boeing 777 Malaysia Airlines (рейс MH17) в Нидерландах
25 марта, 16:45
Мнение: есть то, что однозначно делает Украину виновной в катастрофе MH17Экс-сотрудник СБУ Василий Прозоров назвал виновных в катастрофе малайзийского Boeing рейса MH17 в Донбассе. В эфире радио Sputnik политолог Владимир Корнилов высказал свой взгляд на ситуацию.
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MH17. РасследованиеЕвросоюзРоссияВ мире
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