Саммит ЕС подтвердил "перспективы" для желающих присоединиться стран

Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе. Архивное фото

Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе

БРЮССЕЛЬ, 20 июн – РИА Новости. ЕС в стратегическом плане на пять лет подтвердил "европейскую перспективу" для некоторых "европейских стран", не назвав конкретные государства, однако поставил задачу проводить "амбициозную" политику соседства.

"ЕС будет поддерживать европейскую перспективу для европейских государств, способных и желающих присоединиться. Он будет проводить амбициозную политику соседства", - говорится в одобренной в четверг на саммите стратегической повестке до 2024 года.