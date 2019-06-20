Британское посольство призвало митингующих в Тбилиси к спокойствию

Протесты захлестнули Тбилиси в четверг, митингующие выступают против участия российских делегатов в сессии Межпарламентской ассамблеи православия. Днем радикалы уже захватывали здание парламента, где находились российские представители, вечером они вновь штурмуют парламент. К ним присоединилась оппозиция, требуя отставки правительства.

ТБИЛИСИ, 20 июн - РИА Новости. Посольство Великобритании в Грузии призывает митингующих перед зданием парламента в Тбилиси к спокойствию и соблюдению закона, соответствующее заявление распространила пресс-служба миссии.

"Следим за ситуацией перед зданием парламента в Тбилиси, хорошо понимаем боль общественности в связи с сегодняшними событиями. Призываем стороны сохранять спокойствие и действовать в рамках закона", - сказано в заявлении.