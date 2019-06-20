Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-06-20T23:28Z
https://ria.ru/20190620/1555765291.html
https://cdn22.img.ria.ru/i/ria_soc.png
РИА Новости

Санкционная политика Евросоюза выдохлась, заявили в Крыму

Вчера, 23:28
653
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 июн – РИА Новости. Санкционная политика Евросоюза против России выдохлась и обернулась против ее инициаторов, заявил руководитель рабочей группы по международно-правовым вопросам при постоянном представительстве республики Крым при президенте РФ Александр Молохов.
Саммит ЕС в четверг принял политическое решение о продлении на полгода экономических санкций против РФ, поскольку не видит прогресса в выполнении минских соглашений по Донбассу. Действующие санкции истекают 31 июля.
Прямая линия с президентом РФ Владимиром Путиным. 20 июня 2019
Вчера, 13:25
Путин сравнил потери России и ЕС от санкций
"Западные санкции как таковые просто выдохлись и уже обернулись против их инициаторов. В Евросоюзе автоматически принимают решения о продлении, осознавая бесцельность санкционной политики. Переход России к наступательной политике на международной арене приносит свои плоды", - сказал РИА Новости Молохов.
По его словам, европейским чиновникам с каждым годом все труднее добиваться консенсуса в вопросе продления санкций.
"Ожидается скорое возвращение российской делегации в ПАСЕ, полным ходом идут переговоры между Россией и Турцией об участии турецкой делегации в открытии Соборной мечети в Крыму. Кроме того, на Кипре недавно прошел с большим успехом культурный форум, посвященный севастопольскому Херсонесу. Все это доказывает, что никакие санкционные барьеры неспособны помешать укреплению России на международной арене", - сказал Молохов.
Отношения России и западных стран ухудшились в связи ситуацией на Украине и вокруг Крыма, который воссоединился с Россией после референдума. Запад, обвинив Россию во вмешательстве, ввел против нее санкции, Москва приняла ответные меры, взяла курс на импортозамещение и не раз заявляла, что разговаривать с ней на языке санкций контрпродуктивно. Россия также неоднократно заявляла, что не является стороной конфликта на Украине и субъектом минских соглашений.
Флаги европейских государств и Евросоюза на фоне храма Василия Блаженного в Москве
Вчера, 17:23
"Позорное пятно на репутации". Евросоюз продлил антироссийские санкцииЕвросоюз продлил до 23 июня 2020 года так называемый крымский пакет санкций против России. В эфире радио Sputnik гендиректор Центра политической информации Алексей Мухин рассказал, о чем, по его мнению, свидетельствует это решение.
Политическое решение продлить ограничительные меры до 31 июля было принято лидерами стран ЕС на саммите в декабре прошлого года. Меры касаются финансового, энергетического и оборонного секторов, а также товаров двойного назначения. В марте 2015 года ЕС привязал их действие к полному выполнению минских соглашений.
1110000
Обсудить 0
Санкции в отношении РоссииЕвросоюзРоссияВ мире
Рекомендуем
Рабочий на участке строительства газопровода Северный поток-2 в Ленинградской области
Глава МИД Литвы заявил о "неуважении" из-за "Северного потока — 2"
РИА
Новости
Президент Украины Владимир Зеленский во время встречи с представителями бизнеса на форуме Диалог власти и бизнеса в Киеве. 20 июня 2019
В Раде заявили о подготовке командой Зеленского встречи с Путиным
Саломе Зурабишвили. Архивное фото
Президент Грузии обвинила Россию в организации протестов
Паук-каракурт
Ученый прокомментировал появление ядовитых пауков в Подмосковье
Лента
новостей
Белая акула
В США рыбаки-спортсмены чуть не поймали большую белую акулу
Путин ответил на критику "Единой России"
Новый объединенный визовый центр в Москве
Туроператоры назвали страны ЕС, в которые сложно получить шенгенские визы
Автомобильное движение по трассе с автоподходами к Крымскому мосту. Архивное фото
В Росгвардии рассказали о формировании бригады для охраны Крымского моста
Паспорта граждан ДНР и РФ. Архивное фото
ЕС может отказаться признавать российское гражданство за жителями Донбасса
Представление доклада об обстоятельствах крушения лайнера Boeing 777 Malaysia Airlines. Архивное фото
ЕС призвал Россию сотрудничать с международным расследованием по MH17
Евросоюз призвал возобновить переговоры для реализации Минских соглашений
Чистый бланк ответов и ручки перед началом ЕГЭ
Два школьника получили положительные оценки на ЕГЭ после скандала с ручками
Президент Украины Владимир Зеленский
В Раде осудили отказ Зеленского от прямых переговоров с ЛНР и ДНР
Вертолет Ми-2 разбился в Краснодарском крае. 21 июня 2019
В Краснодарском крае разбился вертолет Ми-2
Стоп-кадр видеозаписи Министерства обороны США, на котором виден след дыма от сбитого американского беспилотника Global Hawk. 20 июня 2019
В Иране извлекли обломки сбитого американского беспилотника
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
11:56Россия и Huawei обсудят возможность использования компанией российской ОС
11:54Косатки из "китовой тюрьмы" хорошо перенесли дорогу до Хабаровска
11:54Мать Осиповой заявила, что сталкивается с угрозами со стороны властей США
11:53Белоруссия начала вытеснение "грязной" нефти из трубопровода Унеча – Полоцк
11:49В Иране назвали инцидент с беспилотником США попыткой давления
11:46В МВД предложили расширить полномочия инспекторов ГАИ
11:46Суд в Киеве позволил Саакашвили участвовать в выборах в Раду
11:44МЧС предупредило о жаре до 32 градусов в пятницу в Москве
11:38СМИ: Трамп в послании Ирану заявил, что хочет переговоров, а не войны
11:36Атака на Иран будет иметь международные последствия, заявили в Тегеране
11:34Во время митинга в Тбилиси пострадали 240 человек
11:33Дагестанские газеты вышли с обложками в поддержку журналиста "Черновика"
11:30В Грузии происходит попытка госпереворота, заявил Гаврилов
11:28"Татнефть" получила претензии от покупателей из-за проблем с "Дружбой"
11:25Рябков: США ведут осознанную линию на обострение обстановки вокруг Ирана
11:22В Сирию за сутки вернулись более 1,2 тысячи беженцев
11:19Вашингтон предупреждал Тегеран об атаке, утверждают СМИ
11:17Путин соболезнует властям Индии в связи с ДТП, в котором погибли дети
11:16Россия предостерегла США от опрометчивых шагов в отношении Ирана
11:12Полиция призвала к сдержанности протестующих в Гонконге
Лента новостейМолния