Санкционная политика Евросоюза выдохлась, заявили в Крыму

СИМФЕРОПОЛЬ, 20 июн – РИА Новости. Санкционная политика Евросоюза против России выдохлась и обернулась против ее инициаторов, заявил руководитель рабочей группы по международно-правовым вопросам при постоянном представительстве республики Крым при президенте РФ Александр Молохов.

Саммит ЕС в четверг принял политическое решение о продлении на полгода экономических санкций против РФ, поскольку не видит прогресса в выполнении минских соглашений по Донбассу. Действующие санкции истекают 31 июля.

"Западные санкции как таковые просто выдохлись и уже обернулись против их инициаторов. В Евросоюзе автоматически принимают решения о продлении, осознавая бесцельность санкционной политики. Переход России к наступательной политике на международной арене приносит свои плоды", - сказал РИА Новости Молохов.

По его словам, европейским чиновникам с каждым годом все труднее добиваться консенсуса в вопросе продления санкций.

"Ожидается скорое возвращение российской делегации в ПАСЕ, полным ходом идут переговоры между Россией и Турцией об участии турецкой делегации в открытии Соборной мечети в Крыму. Кроме того, на Кипре недавно прошел с большим успехом культурный форум, посвященный севастопольскому Херсонесу. Все это доказывает, что никакие санкционные барьеры неспособны помешать укреплению России на международной арене", - сказал Молохов.

Отношения России и западных стран ухудшились в связи ситуацией на Украине и вокруг Крыма, который воссоединился с Россией после референдума. Запад, обвинив Россию во вмешательстве, ввел против нее санкции, Москва приняла ответные меры, взяла курс на импортозамещение и не раз заявляла, что разговаривать с ней на языке санкций контрпродуктивно. Россия также неоднократно заявляла, что не является стороной конфликта на Украине и субъектом минских соглашений.